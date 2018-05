Realizan retención en centro de salud: Médico contratado cobra $ 9.000

Empleados del Centro de Salud de Barrio San Martín de la capital entrerriana realizan asambleas. Al respecto, el dirigente de ATE, Roberto Alarcón, señaló aque "desde el año pasado venimos exigiendo los cambios de contrato, porque dos profesionales, un administrativo y una maestranza están en la precariedad laboral".Señaló que el año pasado "el Ejecutivo rubricó en la Secretaría de Trabajo un acta acuerdo comprometiéndose a pasarlos a contrato de servicio y no ha cumplido".Uno de los médicos generalistas del lugar, Gerónimo Guillamet, indicó que "desde hace tres años tengo contrato de obra, por lo que no cuento con aportes jubilatorios ni obra social. Además, el sueldo es de 9.000 pesos. Yo me movilizo desde Colonia Avellaneda, por lo que, con estos valores se hace muy difícil".Expresó que atiende "todo tipo de consultas. Tres días acá y dos días en el Centro de Salud La Milagrosa. Todo es municipal. Son cuatro horas por día, pero en épocas de urgencia, como estas se atiende hasta que se termina".Realizan dos horas de retención de servicio, a pesar de lo cual recalcó que "se garantiza la atención mínima y de urgencia. Ningún enfermo queda sin ser atendido".Interrogado sobre las condiciones edilicias del lugar, manifestó que "son muy buenas para atender a toda la gente. Está bien equipado y casi nunca falta medicación. El problema es la falta de profesionales y la precarización laboral que padecemos los que trabajamos acá. Con un pediatra, dado que el 60 por ciento de las consultas son de niños, y un clínico más andaríamos bien".Finalmente, advirtieron que seguirán con las protestas que se podrían ampliar a otros centros de salud en apoyo a estos reclamos.