Periodismo y justicia: Firmaron un convenio de acceso a la información judicial

En Tribunales se firmó este miércoles por la tarde un convenio entre la Junta Federal de Cortes y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).En diálogo con, la periodista Lorena Maciel explicó que "estamos trabajando hace cinco años tratando de lograr este acuerdo. Es un pacto de diálogo, de acceso a la información para todos los periodistas del país. FOPEA es un foro de periodistas en donde a veces se nos hace más fácil conseguir la información judicial y a veces, depende la provincia, se hace más difícil. La idea es que los jueces y funcionarios de la justicia puedan tener mayor capacitación, como así también los periodistas en lo que respecta al ámbito judicial".Asimismo, se refirió al acceso a la información en el ámbito judicial y consideró que "está bien la situación respecto a años anteriores. En estos eventos vemos que existe buena voluntad de los jueces de acercarse a la sociedad. Nosotros somos los intermediarios, la herramienta que pueden tener para dar a conocer sus sentencias y mejorar la imagen de la justicia y del periodismo. Nosotros necesitamos más capacitación para ser más confiables en aquello que informamos y poder también estar formados a la hora de emitir un juicio. Muchas veces no tenemos las herramientas jurídicas y ellos nos las podrían brindar"."Queremos evitar que los jueces se cierren y solo hablen por sus sentencias, buscamos que puedan comunicarse con los medios y la sociedad", agregó.Opinó también sobre la situación actual que vive el país respecto a los medios de comunicación y manifestó que "la situación es bastante crítica, hay mucha precarización laboral, despidos sorpresivos. Nosotros apuntamos a elevar la calidad del periodismo en nuestro país, que se valore al periodista, que no sea reemplazado por ningún otro comunicador que no tiene la formación que puede tener un comunicador social".Además, habló de la libertad de expresión e indicó que "está muy bien pero los periodistas no debemos autocensurarnos ni por intereses empresariales ni por intereses políticos. Uno hoy en día puede tener acceso a la información que en los últimos años se veía más difícil, sobre todo para quienes trabajamos en medios que estaban peleados con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el medio de esta pelea entre un grupo económico y el gobierno quedábamos los periodistas. Nuestro deber es informar".Emilio Castrillón, presidente del Superior Tribunal de Justicia, dijo que "los periodistas son elementos fundamentales para nosotros porque hacen al equilibrio de la noticia y del desarrollo del Poder Judicial. A veces no se tiene en cuenta la tarea del periodista, lo que publican, lo que dicen o lo que dejan de decir. Hay muy buenos periodistas de investigación y muchas causas se inician por el periodista acompañado por un abogado"."La justicia necesita de la actividad de investigar y por eso abrimos las puertas a todos para brindar los datos. Necesitamos que a la Justicia se la conozca no únicamente por lo que gana un juez, si hizo un viaje y demás. Hay dos tipos de jueces: los que dicen que hablan por la sentencia y los que interpretamos y nos sometemos a la discusión para fundar lo que hemos resuelto", indicó.Consideró importante incluir en las carreras de periodismo una materia de Periodismo Judicial, en donde "se valoren todas las causas desde todas las ópticas".