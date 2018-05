No videntes y disminuidos visuales expusieron sus trabajos de artes plásticas

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

En el marco del proyecto "Arte por la Inclusión", se realizó la muestra final de trabajos que realizaron personas ciegas y disminuidos visuales. Además, entregaron certificados y guías en braille.



Liliana Pedrotti, trabajadora del área de Cultura de la Secretaría de Integración y cooperación con la comunidad y el territorio de UADER, contó a Elonce TV que "el proyecto se presentó en la Secretaría de Políticas Universitarias y lo llevamos a cabo el año pasado".



Participaron personas de Jardín Florido, Centro Amigos del Ciego y la Escuela Hellen Keller.



La profesora, contó que "para nosotros, desde Artes Visuales, ha sido un reto porque no es algo habitual trabajar con no videntes, sobre todo porque el arte hoy en día es sumamente visual. Pensamos la cerámica, la arcilla, el trabajo expresivo. Son excelentes alumnos".



En ese sentido, manifestó que "superamos las expectativas que teníamos porque era la primera vez. Es un grupo hermoso, se engancharon en todas nuestras locas propuestas.



Por su parte, Raquel Marcoantonio, de Jardín Florido, indicó que "estoy enormemente orgullosa por los chicos que pudieron participar de este taller. Cuando empezaron los acompañé pero luego ellos solos levantaron vuelo y venían solitos, con alegría para participar".



Aquilino Gómez, alumno de 87 años, expresó que "fue muy buena la experiencia y un compañerismo increíble. Los profesores fueron buenísimos. Las mañanas fueron alegres, cuando ya no veníamos los sábados nos poníamos algo tristes. Si hay propuestas me sigo sumando". Elonce.com