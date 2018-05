Pitbull maltratado: Piden cumplir con lo que exige el Código Procesal Penal

Paraná Denuncian que un pitbull está en grave estado de desnutrición

Paraná Rescataron a la perra que sufría desnutrición y trasladaron a dos cachorros

Vecinos de Bajada Grande se reunieron con personal de Comisaría 11º para dialogar sobre los reiterados casos de maltrato animal que se registran en la zona.El 18 de mayo una joven que vive en calle Valentín Denis se dirigió a la fiscalía para denunciar una situación de esta índole. Daiana, había indicado a nuestro medio que "al lado de mi casa vive un matrimonio que no se lleva bien y el perro sufre las consecuencias. Es un pitbull que tiene un grado de desnutrición muy grave. Tiene 10 cachorros, hambre, frío. Está muy mal".Al respecto, la abogada proteccionista, Juliana D´Arrigo, explicó aque "en los videos queda claro que es un caso de maltrato animal. La denuncia fue radicada en la fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la provincia por una vecina de la zona de Bajada Grande y no le dieron el curso que legalmente correspondería hacer. El fiscal auxiliar Martín Abraham remite copia de la denuncia a Salud Animal de la Municipalidad, no siendo ese el procedimiento que exige el Código Procesal Penal"."El problema se soluciona por la mitad. Si bien tenemos el animal rescatado, no tenemos a quien debería estar imputado por cometer este hecho. No hubo tenencia responsable y hubo malicia porque el animal estaba atado. El delito está establecido cuando no se le da alimentación suficiente y eso ocurrió. Además estaba atado y tenía cachorros. Es muy grande el malestar del perro", agregó.La abogada se acercó a Tribunales para conocer el estado de la causa y supo que está archivada. "El fiscal auxiliar Martín Abraham y la fiscal Jimena Ballesteros, no han cumplido con los deberes de funcionario público, ya que no realizaron su tarea conforme a lo que dice el Código Procesal Penal. Es un delito que data de 1954, no es un delito nuevo ni cuestiones que un grupo de proteccionistas pretende que se aplique", finalizó.