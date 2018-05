Posta Respiratoria: Esperan más volumen de pacientes en los próximos días

El pasado lunes comenzó a funcionar en el hospital materno infantil San Roque de Paraná la Posta Respiratoria , una sala de atención diferenciada para niños de 0 a 5 años con patologías respiratorias.Al respecto, el director del nosocomio, Dr. Marcelo Itarte, indicó aque "por suerte hemos tenido pocos pacientes porque no ha hecho tanto frío, pero está anunciado más frío hacia el fin de semana. Cuando tenemos de promedio entre 8 y 9 grados durante tres días el virus se reproduce y sabemos que vamos a tener más volumen de pacientes, así que es de esperar que tengamos más chicos" en los próximos días.En los tres días en que la Posta ha estado en funcionamiento, se han atendido unos 23 chicos con dificultades respiratorias, tres de los cuales requirieron internación pero ninguno de gravedad.Itarte recordó que en la Posta Respiratoria "se reciben chicos con bronquiolitis, en su mayoría son lactantes menores que son los que peor la pasan". Finalmente, recordó que "cuando las mamás vean que el chico no come bien, no duerme bien y tiene fiebre debe consultar de inmediato al médico", preferentemente al pediatra de cabecera.