El FEF repudió el aumento del boleto en Paraná y pidió sensibilidad social

Política La UTA justificó el aumento del boleto de colectivos en Paraná

Desde el Frente Entrerriano Federal (FEF) salieron a repudiar el proyecto oficialista de Cambiemos, aprobado este lunes en el Concejo Deliberante de Paraná, que sube el cuadro tarifario del transporte automotor urbano.En ese sentido, el referente juvenil del espacio, Juan Francisco Coniglio, expresó: "Adecuar la tarifa en contra de los paranaenses es lo que votaron los representantes del oficialismo en la ciudad de Paraná, sancionando de esta forma, un aumento indiscriminado del 70% en el boleto de colectivo, que le dejará una ganancia extraordinaria a la empresa que presta el servicio".Coniglio refirió que se había anotado para presenciar la sesión que iba a celebrarse en el Teatro 3 de Febrero: "La semana pasada me inscribí, junto a otros vecinos, en la mesa de entrada del HCD. El tratamiento de una cuestión tan significativa para todos los paranaenses y el interés que había despertado, ameritaba un espacio más amplio para la realización de la sesión. Sin embargo, en una decisión controvertida, el intendente no autorizó la cesión del teatro, y colmó el reducido espacio del recinto del HCD con simpatizantes que, insólitamente, festejaron el aumento del boleto como si no vivieran en Paraná"."Pareciera que los ediles que responden al intendente Sergio Varisco, están más preocupados por defender los intereses de las empresas, que el de los ciudadanos de Paraná que utilizan a diario el transporte público. El ajuste llega contra la sociedad, contra el bolsillo del paranaense", añadió.Por último, Coniglio aclaró "que los ediles Díaz y Fadel no pertenecen al Frente Entrerriano Federal ni al Frente Justicialista que encabeza el gobernador Bordet, y de hecho, esto se visualiza con claridad en cada sesión del Concejo, donde habitualmente, votan junto con el oficialismo de Cambiemos".