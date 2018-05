Rescataron a la perra que tiene 10 cachorros y sufría estado de desnutrición

Paraná Denuncian que un pitbull está en grave estado de desnutrición

Vecinos de Bajada Grande se reunieron ayer con personal de Comisaría 11º para dialogar sobre los reiterados casos de maltrato animal que se registran en la zona.El 18 de mayo una joven que vive en calle Valentín Denis, se dirigió a la fiscalía para denunciar una situación de este tipo y según contó a Elonce, sus vecinos tenían en muy mal estado a su perra pitbull y el can necesitaba urgente ayuda, ya que según dijo, tenían "un grado de desnutrición muy grave y además, tiene 10 cachorros".Daiana contó a Elonce que hizo "la denuncia pero lleva todo un proceso muy largo. Luego debe intervenir Salud Animal y el veterinario", señaló.Los vecinos denunciantes, reclamaron el rescate pero el fiscal no liberó la orden para el allanamiento y secuestro de la perra y sus cachorros.Por tal motivo, un grupo de proteccionistas aclararon que las causas de maltrato animal, se informan a la Sub Secretaría de salud, para que lo derive a Salud Animal y que la Municipalidad tome las actuaciones pertinentes.Sin embargo, tras la difusión de reclamo, un grupo de personas se unieron para poder rescatar a la perra pitbull y destacaron la actuación del depositario judicial, personal policial, y el veterinario.Así ocurrió este miércoles, tras 12 días de espera de la orden judicial para rescatar al animal, supo Elonce. Tras la intervención de Salud Animal junto al personal policial, la pitbull fue trasladada para iniciar su recuperación.De esta manera, la perra pitbull y sus diez cachorros fue trasladada a una veterinaria, donde ya se encuentra atendida. Elonce