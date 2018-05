La versión del Bombón Asesino con violoncello que suena en la Peatonal

Video: La versión del Bombón Asesino en violoncello que sorprende en la Peatonal

David es de Perú y desde hace varios días se lo ve y escucha por la peatonal San Martín de Paraná tocando su violonchelo.En diálogo con, contó que hace un mes que está viviendo en la capital entrerriana. "Me gusta la ciudad, tengo unos amigos maravillosos y ese es uno de los motivos por los cuales viene a la ciudad"."Me gusta tocar en la calle y también lo hago en otros lugares. Tengo formación académica en Córdoba, 7 años de estudio y vine para acá porque es una ciudad tranquila, al igual que su gente", confiesa David.Consultado sobre la reacción de la gente al verlo tocar en la peatonal afirmó que "me dicen que les gusta y eso me da más motivos para seguir tocando"; asimismo, y teniendo en cuenta su condición de artista callejero, dio cuenta que "conmigo la gente de Paraná es muy generosa, tiene más percepción para las cosas".Con el violoncello, David toca "un poco de todo para que nadie se quede con las ganas. La otra vez me pidieron algo de Los Palmeras" (el grupo de cumbia santafesino), así que por estos días se luce con su interpretación de Bombón Asesino: