Boleto: "El aumento aprobado no corrige las deficiencias", dijo el concejal Ríos

El concejal Juan Enrique Ríos del Frente para la Victoria lamentó la decisión del bloque de Cambiemos, quien acompañado por el Frente Renovador, votó a favor de la nueva tarifa de colectivos en Paraná.. Y que además, está por encima de los 12,50 pesos de tarifa plana que habían propuesto los propios especialistas del oficialismo y el Poder Ejecutivo, a través de los contadores los contadores Reynaldo Zamero y Cristina Salazar", señaló el concejal Ríos."Y como si esto fuera poco, los argumentos que sustentan este nuevo cuadro tarifario no fueron expuestos en el recinto por quienes lo avalaron con su mano alzada, tal vez, porque no existen razones de índole público para entenderlas o porque simplemente nunca les interesó a estos concejales escuchar la voz de la ciudadanía, que se hizo presente en la sesión,", agregó.. Simplemente se le da a las empresas lo que quieren y más, porque el aumento es del 69,7 por ciento. Entonces,".En ese sentido, el concejal del Frente para la Victoria explicó que "el boleto desde el 1° de junio costará 12,40 pesos pero la diferencia con los 13,50 pesos que percibirán las empresas (es decir, $ 1,10 por boleto) será cubierto por TODOS los contribuyentes a través del subsidio".Según entendió Ríos, de esta manera, ", los reclamos de los miles de usuarios que utilizan este servicio público en Paraná. La situación se agrava en octubre cuando el boleto pasará a costar 14,85 centavos"."Entonces ¿Quién se hace cargo de autorizar este aumento? El voto positivo que sumó a Cambiemos el Frente Renovador y en particular la concejal Silvina Fadel quien había dicho públicamente que no acompañaría un aumento sea superior a 11,50 pesos, no precisa de explicaciones? Además, de acuerdo a lo que manda la ley 10027 y el artículo N° 8 de la ordenanza de contabilidad Nº 6173:", continuó Ríos."Desde el bloque del Frente para la Victoria que integro, lamentamos profundamente que éste haya sido el resultado de meses de trabajo con los vecinos; se nos acusó de demagogia, mientras que se hizo demagogia con los recursos de todos en favor de los empresarios. Ante esto, no podemos dejar de renovar".