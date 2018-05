Poda de árboles, uno de los trabajos más demandados en esta época del año

La poda de árboles es uno de los trabajos más demandados en esta época del año. Pedro, quien se dedica a esta tarea, señaló aque por lo general intenta realizar "podas de higiene y seguridad. No me gusta dejarlo pelado, sino de dejarle una copa y darle una forma".Enseguida aclaró que "en realidad la época de poda es a final de invierno, pero la gente al caerse las hojas en las veredas y canaletas se pone insistente"."Todos los árboles se podan, aunque es un daño que se le hace. La mejor poda es la que nunca se hace. En el ámbito urbano hay que intervenir, más que nada por seguridad", expresó durante el programaSobre el tiempo que demanda esta tarea, refirió que depende del tamaño y "puede costar, si no es demasiado grande, entre 500 y 700 pesos"."Trato de trabajar con casco, guantes adecuados, arnés, protectores auditivos y todos los elementos profesionales necesarios para la seguridad. Le doy con el serrucho o la motosierra. Por más que uno crea que el árbol es chiquito, se deben tomar todas las precauciones", aconsejó.Pedro es fotógrafo y al ser interrogado sobre cómo surgió la iniciativa de dedicarse es esto, contó que tiene "un parque grande con muchos árboles. Hace algo más de un año tuve que empezar a limpiar el terreno y así fui comprando todos los elementos de poda. Entonces me pregunté por qué no trabajar de esto. Me hice una página de Facebook "Poda árboles Paraná" y así me empezaron a llamar. Esto que hago me gusta tanto como la fotografía. Esto además distiende, se descarga energía y se van las malas ondas", completó.