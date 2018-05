La Selección Argentina Juvenil de Sóftbol se prepara para el Mundial en Canadá

Los grupos

La preparación

A más de cuarenta días de la jornada inaugural, la Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) se conocen los grupos y un calendario de 54 partidos para el XII Campeonato Mundial Masculino Juvenil WBSC, que se desarrollará del 7-15 de julio en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá.Los 13 Equipos Nacionales que competirán por el Título de Campeones Mundiales han sido ubicados en dos grupos, y comenzarán la batalla global con un round robin.Grupo A: No. 3 Japón, No. 4 Argentina, No. 5 Australia, No. 9 México, No. 11 Dinamarca, No. 14 Sudáfrica, y No. 16 India.Grupo B: No. 1 Nueva Zelanda, No. 2 Canadá, No. 6 USA, No. 7 República Checa, No. 15 Guatemala, y No. 17 Hong Kong.Las primeras cuatro naciones de cada grupo avanzarán a los playoffs.El Nº 4 del ranking, Argentina tiene uno de los programas Junior de Softbol Masculino más exitosos en los últimos años, conquistando dos Campeonatos Mundiales de la WBSC (2012 y 2014) y un cuarto lugar en la última edición de este evento.Con menos de dos meses para el primer lanzamiento en Prince Albert, Argentina jugará ocho partidos de prueba y un torneo de cuatro equipos en el último fin de semana del viaje.Este jueves por la noche partieron desde Paraná, los integrantes de la Selección Argentina Juvenil para disputar los partidos de preparación para el Mundial. Según indicó a Elonce, el DT José Alberto Guerrinieri, "vamos a disputar un torneo en la ciudad de Morón, donde estaremos tres días y el próximo martes, viajamos a Colombia para disputar un Sudamericano Senior para seguir con la preparación para el Mundial que es en Julio", afirmó."Hace más de dos años que nos venimos preparando y aspiramos a estar en el podio en cada torneo que disputamos y el equipo está con muy buen ánimo y entusiasmo. Hay chicos de Paraná, La Pampa, Tucumán, Bahía Blanca, La Plata y otros lugares", afirmó uno de los entrenadores.Luciano Biondi, Tomás Castro, Leonel Dardanelli, Agustín Fernández, Lautaro García, Agustín Gómez, Facundo González, Yamil Laloux, Tomás Machuca, Marcelo Martinez, Juan Cruz Masset, Matias Molaro, Alejo Muñoz, Juan José Pepe, Lucio Retamar, Nahuel Saenz, Martin Schonfeld, y Gian Marcos Scialacomo.Andres Gamarci - EntrenadorFernando Petric - EntrenadorJose Alberto Guerrinieri - EntrenadorKevin Bolzan - EntrenadorCarlos Migliavacca (Líder del equipo)Marcelo Cardoso (Psicólogo)Luciano Benetti (Doctor)Gaspar Godoy (Fisioterapeuta)Leonardo Latasa (Scouter)Matías Cano (Scouter)