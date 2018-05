Familia viaja por el país en motorhome brindando charlas de concientización

"Nos pusimos un `norte`, que es el de llegar a Alaska. Ya estamos viviendo en el motorhome, realizamos una vida más nómade. No tenemos tiempos ni sabemos cuándo vamos allegar, pero vamos para hacia allá", manifestó a, el padre de familia, Nacho, que destacó que desde hace varios años decidieron encarar un "nuevo estilo de vida".", dejó en claro."Cuando ella estuvo internada en el Garraham, muchas familias se acercaron a nosotros porque la sacamos adelante a nuestra hija, habíamos pasado por muchas experiencias. No somos profesionales, pero decidimos acercarnos a la comunidad, brindamos nuestro testimonio, de padres a padres. Intentamos dejar una enseñanza, de que sí, se puede", afirmó Nacho. Asimismo, dijo aún no han concertado el lugar para la charla en Paraná.El viaje seguirá por "Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán, Jujuy, Salta. Volveremos luego para realizarle los controles de rutina a Jazmín", contó Gisela.En tanto, destacó que "siempre hay gente dispuesta a ayudar. Colaboran con mercaderías, con dinero para la nafta. No pedimos nada, pero brindamos ayuda todo el tiempo, así que toda colaboración que nos llega es bien recibida. Esto es un ida y vuelta".La niña "tuvo poca vida familiar, estuvo mucho con médicos, terapias, hospitales. Por este motivo queremos compartir con ella el mayor tiempo posible", aseveró su mamá.