"La mejora del servicio va acompañada de aumento de tarifas", dijo Zuani

Paraná Vecinos insisten en discutir la calidad del servicio de colectivos

En el marco del debate por el aumento del boleto de colectivos, la cargumentó anteel proyecto que impulsa el Ejecutivo municipal para elevar el costo del pasaje de 10,40 a 13,50 pesos."Este aumento, definido legalmente,, porque es lo que contempla, tanto el marco regulatorio, como el pliego y el posterior contrato de concesión del servicio público,", argumentó la edil ante"La última tarifa en Paraná se fijó en mayo del año pasado, y por las modificaciones que hubo, independientemente de las políticas nacionales que hay respecto del retiro de subsidios para el servicio de transporte público,", sostuvo Zuani.Sin embargo, para Zuani, "los colectivos no podrían funcionar en Paraná si las tarifas no están adecuadas a los costos reales del servicio y a lo que legalmente está establecido".En respuesta, la concejal de Cambiemos remarcó que"Sabemos que a los usuarios les cuesta y es un impacto más en el bolsillo", reconoció, pero según argumentó:. Y en esa línea enumeró que las empresas deberán incorporar unidades accesibles y un servicio más para el área metropolitana., y habrá un ramal nuevo que tendrá una frecuencia mayor", adelantó al respecto.De hecho, remarcó que la capital entrerriana "sigue con un retraso tarifario que no existe en el país. "Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú ya llevaron a la tarifa de 10 a 13 pesos", ejemplificó.Finalmente, apeló a la reflexión., respecto del plexo normativo y la situación económica del país", cerró.