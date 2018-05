Piden donaciones de alimentos y abrigos para La Casita del hospital San Roque

Desde, que da contención y un lugar de descanso a las mamás que tienen sus hijos internados en el hospital de niños San Roque de Paraná, apelaron a la solidaridad de la comunidad e imploraron por donaciones de alimentos y ropa de abrigo."Recurrimos nuevamente a la solidaridad de la comunidad porque las mamás atraviesan una situación complicada, y si bien el hospital les provee de la leche y la comida, fuera de eso, no tienen nada", comentó a, la celadora María Centurión.Es que el espacio alberga a mamás proveniente de distintas localidades del interior de la provincia, en su mayoría, con bajos recursos., indicó la celadora. Fue por eso que d. Además deEs que con la llegada de las bajas temperaturas, compartir un mate o algo calentito, no sólo calienta el cuerpo, sino también el corazón.El espacio ubicado sobre"Por ahí vienen por un día y se tienen que quedar una semana. Y no contamos ni con pañales de ropa", comentó Centurión.Margarita, una mujer oriunda de Gualeguay y abuela de una beba que nació prematura, contó que hace un mes que está alojada en La Casita. "Y todavía nos quedan dos meses más", indicó al programa"Lo que más necesitamos es mercadería y utensilios de cocina, porque comemos en las tapas de los tapers de helado ya que no tenemos platos, no tenemos nada", reveló."Nos brindan un plato de comida todos los días, pero venimos a las apuradas y con lo puesto, por un traslado o una urgencia", expuso la mujer.Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos