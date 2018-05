Prohibición de cortes de gas: Antes, las distribuidoras deben ser notificadas

Economía Empresas de gas no podrán cortar el servicio por falta de pago

La Justicia Federal de Dolores ordenó a las prestatarias de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al dictar una medida cautelar. Fue luego de la presentación realizada por la Asociación Consumidores Argentinos.Al respecto, el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, explicó aque "es un fallo que estábamos esperando. Tenemos el problema de no contar con un defensor del pueblo nacional en funciones. Acompañamos a todas las asociaciones de Defensa del Consumidor que se presentan judicialmente y en este caso entendemos que este fallo es muy bueno para los usuarios. Hay que tomarlo con mucho respeto porque hay que esperar que las distribuidoras sean notificadas".En ese sentido, indicó que "la Justicia designó a Enargas para hacer las notificaciones correspondientes. Como defensoría nos vamos a encargar de que cumpla con esa manda judicial para que, en el caso de Paraná, Redengas sea notificado. También hay que esperar qué es lo que pasa en el Congreso"."Sabemos que se viene el período bravo del gas, aumentó en abril un 42%. Las boletas que han llegado aún no tienen el aumento del consumo pero en julio o agosto podría llegar. Queremos que el Senado apruebe de una vez por todas o que al menos el Gobierno convoque a los gobiernos provinciales, municipales, defensores y usuarios para empezar a trabajar sobre el tema de las tarifas con algo acorde que puedan pagar. Lo que está llegando en boletas es algo inalcanzable para muchos sectores. El gobierno tiene que escuchar", agregó.Asimismo, aclaró que "tienen que ser notificadas las distribuidoras, si yo hoy digo que no paguen y la distribuidora no fue notificada, al usuario le cortan el gas. Esto es muy reciente, hay que esperar el procedimiento legal. De acá a 90 días habrá una cuestión certera, más aún cuando lleguen las boletas más altas".En lo que respecta a las subas en la tarifa de la luz no hubo un fallo judicial y "todo sigue igual", indicó Garay. Además, dijo que "el único que ha hecho el pedido concreto que hicimos los defensores fue el gobierno provincial cuando bajó el impuesto con la cuota del Feder. Poco o mucho pero al menos significa un gesto. Aún queda pendiente el pedido que le hicimos a la municipalidad para que también baje el 8,6% que es lo que se está pagando por el espacio aéreo, queremos que lo pague la empresa. También solicitamos reducción del 50% de lo que es el alumbrado público, para que pase del 16% al 8%".Por otra parte, se refirió a la baja del IVA y explicó que "pedimos que se baje al 10,5%. Si los intendentes hacen su esfuerzo, en cada caso, y reducen la carga impositiva, estaríamos bajando un 24% en total de cada boleta".Consideró que "esto ha sido un llamado de atención ante la queja de los usuarios de no poder pagar las tarifas. Creo que el ejecutivo debe convocar a una gran mesa donde estén las provincias, los municipios y los defensores de los usuarios para empezar a trabajar en serio con el tema tarifas. Si hay que volver a un tipo de subsidios, que se vuelva; si hay que retocar algún valor de la energía que está en dólares, buscar la forma de hacerlo. Es necesario empezar a discutir en otro ámbito, como es el ejecutivo. Tuvimos la oportunidad y no fuimos escuchados. Judicializar este tema, como se ha hecho, no es lo correcto. El gobierno nacional tendría que haber escuchado y empezar la discusión".