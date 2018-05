Doña Salomé se recuperó de un ACV y celebró sus 97 años: "Fue un día hermoso"

Doña María Salomé Abrigo cumplió 97 años y los celebró junto a toda su familia y amigos. Nació en Crucecita Séptima, tuvo cinco hijos biológicos y dos que crió de corazón.En diálogo con, contó que "comimos asado, estuvimos de sobremesa y luego comimos torta con mate. Pasé un día hermoso, hubo sol y compartí todo esto que es lindísimo. Nací el día de Santa Rita y soy muy devota de ella".Asimismo, relató que "me casé con don Albornoz, él era jugador de paletilla y fue campeón. Anduvo por todos lados".Hace dos años María Salomé sufrió un ACV pero pudo recuperarse. Su hija Susana indicó que "no tuvo ninguna secuela, fue un milagro de Dios. No conocía, no hablaba. Llegó a casa y empezó a conocer, se dio con todas sus cosas. El médico nos dijo que la llevemos a casa y la disfrutemos y hasta el día de hoy no ha sufrido ningún inconveniente. Hace poco perdimos un hermano pero ella es muy fuerte porque Dios la bendice".Es fanática de Los Palmeras y, si bien no pudo ir a disfrutar del show del domingo en plaza Mansilla, no se perdió la oportunidad de verlos en la Fiesta del Mate. "Ese día fuimos y estuvimos toda la noche, le gustan todas las canciones. Es muy festivalera. Cuando mi hermana estaba en Córdoba ella se iba a verla y de paso también iba a los festivales de Cosquín, a Jesús María. A ella le encanta salir, espera a que mi sobrino llegue a las 21 para salir a pasear".Admitió que le gusta todo tipo de música y también una de sus pasiones es bailar.