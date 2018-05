El "milagro" de Mili: cumplió 30 años y derribó todos los pronósticos médicos

Un milagro de vida

"Es un verdadero milagro que hayamos llegado a esta instancia con ella. Milagros está muy contenta, estamos compartiendo este momento con familiares, amigos, vecinos y su doctora. Está esperando más visitas. Resta aún llegar los vecinos del barrio que están en la escuela. Ellos juegan alrededor de Milagros, y ella se pone muy feliz". Así describía a, Zulema Robles, su mamá, el festejo tan emocionante que viven este 22 de mayo.La puerta permanece abierta, "durante el día entra y sale gente que se ha acercado a compartir este festejo".. Su familia es muy querida en zona de calle Necochea al 500, de Paraná.La joven "concurrió hasta 2015 a un centro de Día;", contó Zulema, quien se mostró sumamente orgullosa de darle junto al papá de su hija, los cuidados que necesita.

No tiene ¡ni una caries!

La mamá de Mili dice "no al aborto"

¿Qué es la malformación de Dandy Walker?

Síntomas y signos

Una de las profesionales que se ocupa de la salud de Milagros es la odonto- pediatra María Ethel Benítez de Galli, quien este martes concurrió al cumpleaños de su paciente. "Mili es parte de mi vida profesional, gracias a Dios los papás llegaron a mi consultorio un día y no se separaron más de su prevención. Hace más de 25 años que la atiendo y no tiene ni una caries", aseveró para mostrar el especial cuidado que le brindan sus padres a la joven.", describió la odontóloga.Zulema Robles dejó una reflexión:".El síndrome de Dandy Walker es una alteración encefálica que se da durante el desarrollo embrionario. En concreto se producen malformaciones en el cerebelo, en la base del cráneo y en el cuarto ventrículo.El cerebelo se sitúa en la parte inferior del encéfalo. Está implicado en el control del movimiento, la cognición, la atención y el aprendizaje. Los daños en el cerebelo suelen dificultar el movimiento, el equilibrio y el aprendizaje motor.Los ventrículos cerebrales son cavidades del cerebro por las que circula el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes en la cabeza y transporta nutrientes al encéfalo, entre otras funciones similares a las del plasma sanguíneo. El cuarto ventrículo conecta el encéfalo con el conducto central de la médula espinal.Aproximadamente el 70% de los bebés con este síndrome mueren. No obstante, el pronóstico varía según la intensidad de las alteraciones. Mientras que algunos niños afectados se desarrollan de modo normal en el área cognitiva, otros pueden tener afectaciones muy severas aun después del tratamiento.Las tres principales manifestaciones de las alteraciones en la fosa posterior son el infradesarrollo del vermis cerebeloso, que conecta los dos hemisferios de esta estructura, la dilatación quística del cuarto ventrículo y el aumento del tamaño de la fosa cerebral posterior, situada en la base del cráneo.La malformación de Dandy Walker frecuentemente provoca hidrocefalia, un trastorno en el que el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro incrementando la presión craneal, inflamando la cabeza y dañando el encéfalo.Los síntomas de esta enfermedad varían en función de la gravedad del caso y de la edad. Además de la hidrocefalia, las niñas y los niños diagnosticados de Dandy Walker presentan habitualmente los siguientes signos y síntomas asociados:La malformación de Dandy Walker se produce a causa de alteraciones en el desarrollo del cerebelo y las áreas circundantes durante la gestación temprana. En concreto se ha asociado este síndrome con la supresión, la ausencia y la duplicación de algunos cromosomas.