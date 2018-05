Cómo controlan al sacerdote Ilarraz a través de la tobillera electrónica

Paraná Condenaron a 25 años al cura Ilarraz por abuso de menores en el Seminario

El fue condenado a la pena de tras ser encontrado culpable por promoción a la, ambos delitos agravados por ser encargado de la educación cuando se desempeñaba como prefecto en el Seminario de Paraná, entre los años 1985 y 1993. de esta ciudad de Paraná, vivienda de la que no podrá salir, sin el apercibimiento de revocarse el beneficio en caso de incumplimiento, y dictaminó además, Al respecto, desde el se confirmó a que en la tarde de este lunes recibieron la orden judicial en la que se les solicitaba la al procesado Justo José Ilarraz. "Se procedió a la colocación del sistema y hoy está bajo nuestra orbita su supervisión y control de la vigilancia por medio de una tobillera electrónica", indicó el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez. "El, a través de un sistema de monitoreo satelital. Y la colocación de la tobillera no modifica su vida, excepto para la parte ambulatoria y el traslado", explicó Sánchez respecto del funcionamiento de la tobillera electrónica que le fue colocada al cura acusado de abuso de menores. El sistema de tobillera electrónica consta de dos partes: un transmisor y un receptor. "El transmisor envía una serie de mensaje al sistema de monitoreo en la que nos indica si se movió o si sale del rango establecido respecto de la distancia que tiene el interno del equipo que lo monitorea, para su control y supervisión. Esto se hace a través de señal GPRS, por radiofrecuencias entre la tobillera y el receptor", detalló Pablo Ojeda, responsable del monitoreo del cura. "Podemos saber si está en movimiento por la presión de su corazón, si suben o bajan la cantidad de latidos, y si está dentro de la casa, o salió a la vereda, o fuera del rango establecido", agregó al respecto. El sistema funciona por radiofrecuencia y tiene una autonomía de tres días en el caso de un corte de electricidad. Según explicó Ojeda, el sistema cuenta con un teléfono al que se lo puede llamar desde el centro de monitoreo del Servicio Penitenciario para controlar por qué salió de la casa. "Primero se lo llama, porque pudo acontecer una emergencia, y en caso que no podamos comunicarnos con él, lo hacemos con el familiar que quedó a su cargo. Si tampoco podemos establecer contacto, se activan los protocolos de la Policía", advirtió.