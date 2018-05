Mujer perdió todo en voraz incendio y pide ayuda para reconstruir una pieza

que afectó a su casa, este domingo por la noche. La mujer, por intermedio de, agradeció a quienes la socorrieron e imploró por ayuda para poder reconstruir una pieza."Yo estaba en mi trabajo cuando me llamaron para avisarme que se estaba quemando mi casa. No lo podía creer. Para cuando llegue, ya no había nada", rememoró anteEl incendio se registró alrededor de las 20.30 de este domingo en una vivienda de, frente al hotel San Javier."No quedó nada. Los bomberos habían apagado el fuego y estaban sacando las cosas afuera. Y a las 3 madrugada, se volvió a encender", lamentó."Todavía no puedo entender qué pasó. Según los peritos de bomberos,a la que estaban enchufados el teléfono, el televisor y el módem", indicó al respecto.En la oportunidad, comentó que la vivienda afectada, es su casa paterna. "Hace tres años, que me separé y me vine a vivir acá para empezar de nuevo. Y ahora me toca otra vez, empezar de nuevo", subrayó."Fue todo en un segundo", resumió. "Mi hermano estaba durmiendo y afortunadamente, los vecinos alcanzaron a sacarlo porque se estaba intoxicando con el humo. También tengo una perrita, es mi compañera, que se salvó de milagro porque nadie sabe cómo salió del fuego", rememoró.Asimismo, la mujerque "movieron cielo y tierra" para ayudarla. Ellos hicieron una cadena y consiguieron casi todo, desde una mesa, la cocina, una heladera y la cama, y hasta reunieron el dinero para alquilar un volquete para sacar todas las cosas quemadas.. Además, la mujer estaba construyendo una pieza en el frente de la casa, la que afortunadamente no fue alcanza por el fuego. Y ahora será su casa.Quienes puedan sumar su colaboración pueden hacerlo a los números(Manuela, cuñada) y al(Silvia, vecina).