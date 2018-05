Las plantas y el invierno: qué plantar y los cuidados a tener

"Es una época linda para plantar, sobre todo hacer transplantes de árboles y arbustos de mediano y gran tamaño, ya que al verse reducida la actividad del árbol, hay que aprovechar para que no sufran tanto y se adapten bien para llegar a la primavera con más fuerza", expresó Julián.En tal sentido, indicó que la "vedette de la temporada" es la Violeta de Los Alpes. "Es una flor de bulbo muy linda que florece durante todo el invierno, se adapta bien al frío, es ideal para una galería, incluso el interior y está saliendo mucho por su colorido". El precio de una planta ronda entre los 70 y 110 pesos.Otra opción es la estrella federal, que cuesta 200 pesos y los plantines de estación que arrancan desde 12 pesos en adelante."Los helechos y plantas de interior andan bien todo el año y también está toda la línea de bulbos, gladiolos, lilium, calas de color, jacintos", indicaron desde el vivero y dieron cuenta que "plantarlas en invierno es ideal para que a mediados de agosto estén floreciendo".En cuanto a los árboles, Julián recomienda "plantar cítricos, como limoneros cuatro estaciones, naranja, pomelo, mandarina, son ideales para esta época". Sobre el precio, señaló que "los cítricos rondan los 500 pesos y para alrededores desde 300 pesos".Respecto a los cuidados a tener en cuenta por las bajas temperaturas, manifestó que "hay ciertas plantas que sufren mucho lo que son las heladas, y es el mayor cuidado que hay que tener. Para ello vienen unas mantas térmicas para taparlas durante la noche y es seguro para que no sufran tanto".Finalmente, señaló que en invierno "a las plantas hay que mantenerle el riego, mucha gente como hace frío no riega y eso las perjudica bastante".