Ilarraz condenado: "Si hizo daño, tiene que pagar", dijo ex alumno del Seminario

Paraná Condenaron a 25 años al cura Ilarraz por abuso de menores en el Seminario

Los Tribunales de Paraná, fueron testigos este lunes del adelanto de sentencia en el juicio oral contra el cura Justo José Ilarraz, acusado de abusar a siete menores, de entre 10 y 14 años cuando era prefecto de disciplina en el seminario arquidiocesano "Nuestra Señora del Cenáculo", entre 1985 y 1993.Las víctimas, que aportaron su testimonio en la causa, tuvieron que luchar para llevar hasta esta instancia al sacerdote, luego de que los delitos fueran considerados prescriptos por la Justicia, decisión que luego se revirtió en tribunales superiores.Hernán Rauch, fue una de las víctimas del sacerdote. El ex alumno del Seminario fue quien reveló cómo el cura Ilarraz llevaba a cabo los abusos.Tras conocerse la condena, Rauch habló con los medios presentes en la sede de tribunales y remarcó que "yo tenía en mente esta resolución de la condena contra Ilarraz. Mi visión era esa: si hizo un hecho aberrante y si hace algo malo, debe recibir lo justo. Si hizo un daño, tiene que pagar. De esto se trata la Justicia, si cometió un delito, lo tiene que pagar", dijo a Elonce.En referencia a las acusaciones personales que el abogado defensor del cura Justo Ilarraz, hizo contra Rauch, el ex alumno del Seminario consideró que "uno no puede escuchar a un mentiroso que dice esas cosas y me refugié en la oración para desprenderme de esas cosas. En mi conciencia estoy tranquilo y con calma", afirmó y agregó que "(Ilarraz) está muy molesto por la situación, y ha apuntado a un relato y a detalles de actitudes que fueron muy contundentes y por eso, buscaba tumbarlos", explicó Rauch.