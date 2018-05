Hay "migración de comercios desde la peatonal hacia otras zonas"

Política El Sindicato de Comercio inaugurará un nuevo camping en Villa Urquiza

La cantidad de locales comerciales vacíos en el centro de Paraná se ha incrementado en los últimos meses. En gran medida ello se debe al alto valor de los alquileres, por lo cual muchos negocios han decidido trasladarse a zonas "periféricas" de la ciudad. Así lo indicó ael titular del Sindicato de Comercio, Daniel Ruberto. El mismo admitió que "hay despidos", pero no en el nivel de la cantidad de inmuebles desocupados."Está existiendo una migración de comercios de la peatonal hacia otras zonas", manifestó el dirigente gremial durante el programa. Ejemplificó que "una cadena importantísima de zapatearías ha abierto en Zanni y Miguel David un local. Muchos comercios que pagan sumas exorbitantes se han ido a los centros comerciales barriales que se están instalando en Paraná. En general se llevan los trabajadores a estos lugares. Estamos en luz amarilla o anaranjada, pero no hay despidos masivos", afirmó.No obstante, admitió que "hay preocupación el alza del dólar, el achicamiento del salario y las tarifas, que hacen que el trabajador tenga menor poder adquisitivo. Creemos que en el mediano plazo vamos a estar sintiendo el impacto en el empleo".Insistió en que "Paraná se está yendo a la periferia. La gente opta por ir a comprar a negocios barriales".Ruberto consideró que "la Peatonal se ha puesto triste, porque prender la luz de la vidriera es caro. No se puede trasladar al precio al consumidor, porque sino no vende".Sobre la metodología de trabajo para el viernes 25 de Mayo, el secretario general del Sindicato de Comercio resaltó que "es feriado nacional, por lo que, aquel que decida abrir, deberá abonarle al trabajador el día como hora extra feriada y darle el franco compensatorio".