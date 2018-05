Encarecido pedido de joven padre por trabajo y lugar para vivir con su familia

Esta es la historia de una familia ensamblada, de bajos recursos, y que por intermedio de Elonce TV apeló a la solidaridad de la comunidad por el mal momento que atraviesan por la enfermedad de dos de sus niños.



Él es oriundo de Chajarí, y ella de Santa Elena. Ambos se conocieron en el hospital y de ahí formaron una familia, pero necesitan de un lugar para vivir, y una fuente laboral.



Él tiene un hijo de tres años, y ella dos, uno de un año y medio, y otro de tres. El primero está internado desde más de un año en el hospital de niños de Paraná y el segundo, le fue quitada su custodia porque "no podía estar en el hospital". Además, esperan "otro que viene en camino".



"El nene de mi pareja debe viajar el 12 de junio al hospital Garrahan y necesitamos una manito", imploró Walter Palacios, un joven de es de Chajarí.



El joven padre arribó al hospital San Roque de Paraná con su hijo de tres años con problemas de discapacidad. "Vino por un botón gástrico y terminó con una peritonitis química por una mala praxis, y hace seis meses que está internado", comentó.



Durante la etapa de internación, el muchacho conoció a otra joven madre que aguardaba desde hacía un año y dos meses, por "una respuesta médica" para uno de sus hijos.



"El chiquito de ella tiene problemas convulsivos y necesita un tratamiento neurológico. Después de un año y dos meses, recién le consiguieron un turno en el Garrahan", indicó Palacios.



"Conocí a la mamá en el hospital. Hace un año y dos meses que estamos internados. Y necesitamos una casita para alquilar porque ella está embarazada de cinco meses y cuando dé a luz, no vamos a poder estar en el hospital", explicó a Elonce TV.



"Ella tiene otro nene de tres años que está en el Amparo Maternal del Copnaf, porque como tenía que estar internada en el hospital, el chiquito no podía estar ahí", rememoró.



Para conformar un hogar, este joven de bajo recursos busca trabajo, una fuente laboral que le pueda dar el sustento diario a su familia.



"Puede ser cualquier changuita, lo que sea. Yo he trabajado en albañilería, en la zafra y en panadería", detalló el muchacho.



Los interesados en colaborar, pueden acercarse hasta la Sala 4 del hospital San Roque. Elonce.com