Se conocerá hoy la sentencia en el juicio al sacerdote Ilarraz

Este mediodíaen la causa por los abusos y la corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.El juicio se extendió durante casi un mes: entre el lunes 16 de abril y el jueves 10 de mayo. Las siete víctimas que denunciaron a Ilarraz mostraron una postura monolítica, y sus testimonios fueron avalados por los peritos, citados como testigos."El pedido de perdón lo hizo en relación a los hechos que se le imputaban sobre su relación con algunos seminaristas. Reconoció su culpabilidad en los hechos", respondió Karlic al cuestionaron por escrito que le formularon fiscales, querellantes, y el defensor, Jorge Muñoz."Tengo la seguridad de que ello ocurrió por cuanto hechos posteriores así lo confirman. Uno de ellos es que nunca volvió a la Arquidiócesis, lo que es expresión del cumplimiento de la sanción", agregó."Este es un juicio por la responsabilidad de Ilarraz en los hechos de abuso y corrupción. Hasta ahí. ¿Hubo encubrimiento? Sí, claro. Se probó en el debate el encubrimiento. Pero no era el objeto procesal. No se juzgaba el encubrimiento en este juicio", dijo el fiscal Piérola.La petición de los fiscales al tribunal conformado por los camaristas Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel esCon matices, a ese pedido se sumaron los siete querellantes, Marcos Rodríguez Allende, Walter Rolandelli, Lisandro Amavet, Santiago Halle, Victoria Halle, Milton Urrutia y María Alejandra Pérez.Todas las partes están esperanzadas en la condena, y que en el fallo condenatorio haya un apartado especial dedicado a la cúpula de la Iglesia, y particularmente al encubrimiento que hubo sobre Ilarraz. Los fiscales dicen que, luego de que se conozca la sentencia, se podrá definir si se avanza una investigación penal sobre los obispos, por encubrimiento, publicóKarlic dice que no denunció los delitos porque prefirieron resguardar a los seminaristas y sus familias; Puiggari dice que esa tarea le correspondía a las propias víctimas y sus familias; y Maulión trató de convencer de que nunca supo nada, pero varios testimonios lo desmienten. Además, un aspecto que reveló el juicio es que la Iglesia supo antes de 1995, cuando abrió la investigación diocesana, de lo que ocurría con Ilarraz y los menores que cursaban la secundaria como pupilos en el Seminario, y que terminaron siendo sus víctimas., el cual será transmitida en vivo por. Será la primera pública, ya que las anteriores fueron a puertas cerradas.