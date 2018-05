Las mejores están en Paraná: ya se juega el sudamericano de sóftbol femenino

Con tres partidos se puso en marcha ayer por la tarde el Campeonato Sudamericano Sub 18 de sóftbol Femenino. El campeonato se desarrolla en capital entrerriana hasta el feriado del viernes 25, con sede central el Estadio Nafaldo Cargnel. Para la competencia la Selección Argentina esta siendo representada por dos equipos conformados por mayoría de jugadoras entrerrianas. Además están presentes los seleccionados de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú.



Ayer la primera jornada se vivió a Estadio lleno en el que se notó el aliento a la chicas argentinas, que es su gran mayoría son jugadoras nacidas en la provincia de Entre Ríos. Es todo un premio para la una dirigencia que viene trabajando años por el desarrollo del deporte.



También para el cuerpo técnico que recorrió el país en busca de jugadoras. Este grupo, encabezado por Melisa Echeveste (manager), Germán Sacks (coach), Ricardo Jacob (coordinador general) y Natalia Carrera (coordinadora), comenzó a trabajar hace un par de años viajando varios puntos del país en busca de jugadoras para integrar los equipos nacionales: primero el Sub 15 y luego el Sub 18. Que son las dos categorías que forman parte la parte Juvenil del deporte. Ellos fueron observando y reclutando a jóvenes de las diferentes ciudades que practican activamente el sóftbol en busca de lo mejor. Se hicieron innumerables entrenamientos en localidades de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y Salta para mirar el máximo posible de chicas para formar planteles. Hoy son locales y quieren dejar todo con la camiseta de la Selección Argentina y para eso han entrenado varios meses para llegar de la mejor manera.



Ayer hubo tres partidos en el diamante del Estadio Mundialista. El partido que abrió el campeonato es que se enfrentaron los combinados de Brasil y Colombia. El triunfo quedó para el primero por 7 corridas 4. Las chicas brasileñas son candidatas para ganar el certamen junto al equipo Blanco de Argentina.



El segundo partido de la jornada jugó la Selección Argentina Azul ante Bolivia por 17 corridas a 0. El equipo orientado por Melisa Echeveste (manager) cuenta con las chicas de mayor experiencias que buscarán lo más alto del podio. Luego se enfrentó Argentina Blanco ante el combinando de Perú. Fue derrota 1 a 0 de Argentina.



Hoy continuarán los partidos en el diamante de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS), que ha trabajado horas para que las cosas salgan lo más prolijo posible. Ayer se pudo ver un Nafaldo Cargnel colmado y también con mejoras en su infraestructura. En las inmediaciones se puede ver hasta un comedor con todas la comodidad para que puedan asistir toda una jornada y ver el mejor sóftbol.



En tanto a lo que se refiere a los nombres de los representantes argentinos. Argentina Azul esta compuesto de la siguiente manera: Carina Amarilla, Carolina Asato, Cielo Bonetti, Julieta Buiatti, Sophie Farigliano, Violeta Figueroa, Sofía Gallegos, Candela Escalante, Tamara Hulmer, Josefina Lacalle, Agustina Politi, Lola Reitober, Ana Rodríguez, Sasha Roldán, Ailen Servín, Candela Solé, Sol Turlione (capitana). Cuerpo Técnico: Melisa Echeveste (manager), Germán Sacks (coach), Ricardo Jacob (coordinador General) y Natalia Carrera (coordinadora).



En tanto el equipo de Argentina Blanco tiene a estás jugadoras: Ballesteros, Amalia Barrios, Sofía Braun, Maitena Di Santo, Paula Duarte (capitana), Aldana Furlán, Agostina Gallegos, Karen Giménez, Juliana Jacob, Abril Kamlofsky Alejandra Lauría, Brenda Ledesma Llave, Bernardita Martínez, Valeria Martínez Miranda, Milagros Prado, Julieta Ramírez, Micaela Rossi Obaid. Cuerpo Técnico: Iván Sacks (head Coach), Pablo Bríguez (coach), Zulma Gallegos (coordinadora), Fabiola Obaid (coordinadora), Julio Prado (coordinador. En ambos conjuntos trabajarán Mariel Suquilvide (preparadora física) y Gaspar Godoy (kinesiólogo). Los resultados Los marcadores de la primera jornada fueron: Brasil 7-Colombia 4; Argentina Azul 17-Bolivia 0 y Argentina Blanco 0-Perú 1.

cronograma. El programa de partidos es el siguiente: en la jornada de hoy desde las 15: Argentina Blanco-Bolivia; a las 17.30, Brasil-Perú y desde las 19.30 será la ceremonia inaugural con las protagonistas y a las 20.30 Argentina Azul-Colombia.



Mañana desde las 15.30: Colombia-Bolivia; a las 18: Argentina Blanco-Brasil y a las 20.30, Argentina Azul-Perú.



Lunes desde las 15.30: Perú-Colombia; a las 18, Brasil-Bolivia; a las 20.30, Argentina Blanco- Argentina Azul.



Martes desde las 15.30: Perú-Bolivia; a las 18: Argentina Blanco-Colombia y a las 20.30, Argentina Azul-Brasil.



Miércoles descanso o recupero de partidos por lluvia. El jueves arrancan los playoff con los equipos clasificados y el viernes serán el Repechaje a las 15 y la gran final estará programada para las 18. Todos los partidos se jugarán en el Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol, que se le están realizando arreglos para que llegue de la mejor manera a la competencia que se inicia el viernes 18.



ENTRADAS. Se siguen vendiendo los abonos para el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 18. El pase para ver todos los partidos del torneo tiene un valor de 200 pesos. Se puede reservar a través de Whatsapp: 3434657283.



Además, se pueden comprar accesos por jornadas. Las mismas tendrán un valor de 30 pesos durante la fase clasificatoria y de 50 pesos en la instancia de playoffs.



En tanto, Desde la organización se adelantó que aquellos cursos de escuelas Primarias y Secundarias que deseen ver los encuentros podrán hacerlo en forma gratuita. Deberán presentar en el estadio una lista con nombre, apellido y documento del alumno, además de estar acompañado por un profesor. Lo que viene en la región En el diamante de la ciudad de Oro Verde se jugará el primer Torneo de Primera División Reserva organizado por el club Oro Verde. La cita será del 25 a 27. Formarán parte Talleres de Paraná, Don Bosco de Paraná, Quilmes de Gualeguay, Concordia, La Olla de Gualeguay, Sóftbol Play de Paraná, CEF de Paraná, Colonia Avellaneda de Paraná, Los Teros de Santa Fe y los anfitriones.



