Confirman 52 despidos en El Diario de Paraná: Testimonios de los trabajadores

El comienzo del final

Vaciamiento y despidos

Tomarán la sede de El Diario

Angustiante situación

Sociedad Anónima de Entre Ríos,, entre este jueves por la tarde y este viernes por la mañana. La cantidad representaría casi la mitad del personal del centenario matutino de la capital entrerriana y no se descarta, que en los próximos días, se concreten nuevos despidos.que comparten el empresario de medios rosarino Ramiro Nieto (en un 60% de las acciones) y la familia Etchevehere (en un 40%) y, de cuyo capital participan los hermanos Luis Miguel y Juan Diego.Desde hace al menos cinco años, la empresa tuvo sus vaivenes y los trabajadores viven en la incertidumbre.Desde fines del año pasado, ya se podía vislumbrar el final que se precipitóDesde principios de este año, hubo versiones de supuesto interés de compra por parte del grupo UNO, como también, de averiguaciones firmes con intenciones de adquirir la firma paranaense, por parte del consorcio que administra el diario El Litoral de Santa Fe. Pero no hubo avances firmes y hasta el momento se desconoce si se concretaron negociaciones., no paga a obras sociales, ART ni hace los aportes jubilatorios, como también, adeuda anticipos de incrementos salariales de casi dos años, pago de asignaciones familiares, vacaciones, aguinaldos y otros conceptos.Lo concreto es que comenzaron a despedir a los empleados del centenario diario paranaense y ya son 52 los trabajadores que recibieron los telegramas de despido.Marcelo Ortiz, representante de los trabajadores Gráficos de El Diario, contó a Elonce TV que "no solamente hoy se recibió la noticia del despido de los trabajadores, sino que hace ocho meses que no venimos cobrando el salario y por tal motivo, hemos realizado asambleas y paros, pero la empresa no escucha los reclamos, pero si ha decidido despedir a 52 trabajadores", afirmó y agregó que "vamos a defender nuestra luche y a los trabajadores, porque", dijo Ortiz."Estamos evaluando tomar El Diario porque no nos queda otro reclamo para hacer y no tenemos otra alternativa porque los trabajadores están en la calle. Además, la empresa no ha dado la cara y los empresarios son los culpables de este vaciamiento, pero también hacemos responsables al Gobierno Provincial y Municipal, porque hemos tenido audiencias pero no hemos tenido respuestas", resaltó.Otro de los trabajadores gráficos del matutino que por años fue uno de los emblemas de la ciudad de Paraná, contó a", dijo.Asimismo, explicó que "y sabemos que para llegar a esta situación, hay responsables internos de El Diario y externos también", remarcó.AMPLIAREMOS