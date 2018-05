Instan a colaborar con el refugio Recordando para personas en situación de calle

"Una plataforma de despegue"

Como colaborar con el refugio

Desde el refugio Recordando, el cual está ubicado en Churruarín 539 y funciona desde hace diez meses para albergar a personas en situación de calle, contaron asobre la tarea solidaria que llevan adelante y demandaron ayuda para continuarla."El Refugio está abierto durante las 24 horas, y acá conviven 18 personas que hemos rescatado de las calles", confirmó a, el responsable de los complejos solidarios, Claudio Del Lago."Es una casa enorme y muy cómoda con seis habitaciones, tres baños, y un salón en el que están depositados los muebles que canjeamos por alimentos no perecederos", comentó, al tiempo que adelantó: "Ahora está completo pero vamos a reacondicionar una pieza más para albergar hasta cinco personas más"."Hace falta una ayuda como esta", remarcó Del Lago. "Acá, las personas llegan pidiendo alojamiento y si hay, les damos. También hemos rescatado a gente de las calles y de las plazas, de los hospitales, de la terminal de ómnibus"."Esta es una casa para que descansen, estén aseados y consigan un trabajo para reinsertarse en la sociedad. Acá no pasan frío, y así no andan deambulando por las calles", subrayó."Esta es una plataforma de despegue", remarcó el responsable de los complejos solidarios, al comentar que de la casa de calle Churruarín ya se han ido personas que consiguieron trabajo y se arreglaron entre ellos para alquilar una pieza o una vivienda."Hemos conformado una cooperativa de trabajo, hay remiseros, herreros, electricistas, albañiles. La mayoría está trabajando, vienen a almorzar y a cenar, porque esta es una casa con las cuatro comidas diarias", comentó.En el lugar, también se construyen muebles que luego son canjeados por alimentos no perecederos. "Las personas vienen y si les gustan, los mandamos a comprar carne, que es lo que más cuesta. Esto es un circuito solidario. A un mueble lo transformamos en comida", valoró Del Lago.En la oportunidad, comentó que el refugio de calle Churruarín funciona desde hHace diez meses, y "no tiene ayuda del Estado", sino de padrinos, los que a través de su tarjeta pueden colaborar con dinero para pagar los servicios y el costo del alquiler de la casa."Este será un invierno muy crudo, hay mucho trabajo por hacer, y en la ciudad no hay un albergue transitorio para personas en situación de calle", advirtió Del Lago.