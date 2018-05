Geriátrico clausurado: Qué pasó con los abuelos que alojaban

La palabra de las dueñas

El Juzgado de Faltas Nº3, a cargo de la magistrada Silvina García, dispuso la clausura de la residencia geriátrica "Amalia Rodríguez", ubicada en calle Gualeguaychú al 800. La medida se tomó porque la institución "no reúne los requisitos expedidos en las ordenanzas para su habilitación".En la resolución de la jueza, se "solicita a los familiares de los abuelos alojados en dicho establecimiento, que procedan a retirarlos del lugar". De esta manera, reubicarán a al menos 16 adultos mayores.Asimismo, García desmintió "categóricamente" las denuncias que circularon respecto a que el geriátrico no funcionaba desde julio del año pasado. "Tenemos presentaciones de la persona que figura como responsable titular del establecimiento hizo hasta en junio de 2018 donde manifiesta y acompaña reformas edilicias que se le habían solicitado", aclaró al respecto.Y continuó: "Debido a que las modificaciones hechas no fueron suficientes y le faltaban adjuntar algunas cuestiones que le solicitaba la dirección de Diseño Urbano, se le seguía informando de la situación y las notificaciones que se realizaron al lugar fueron recepcionadas por los empleados del establecimiento y en ningún momento se manifestó o se pudo observar de que en el lugar, no existía más el geriátrico"."Debemos suponer que es un accionar un malicioso y malintencionado de quienes intentaron burlar el Estado, y paralelamente, llevaron adelante un expediente administrativo, presentándose, cumpliendo parcialmente, pidiendo disculpas y solicitando plazos, y a su vez, fugando los abuelos hacia otro lugar", advirtió la jueza.De acuerdo a lo que adelantó, el fiscal municipal iniciará las actuaciones judiciales que correspondan contra el responsable titular del geriátrico, porque, según argumentó la jueza, "se estuvo burlando del accionar del Estado al continuar las actuaciones administrativas, y por otro, lucraba con los abuelos".María Julia Prietto, la nuera de la dueña del geriátrico de calle Gualeguaychú, explicó aque ". Muchos de los abuelos se fueron a otros hogares y otros se quedaron conmigo".Explicó también que hace cinco meses se encuentran funcionando en este nuevo lugar y aseguró que "".Elba Giraudi, otra de las socias, indicó que "este viernes por la mañana concurriré al municipio para pedir los papeles de habilitación.. Hasta el momento alojamos a seis abuelas. Sus familias vienen a visitarlas, tienen horarios, pero no hay inconvenientes en verlos.. Ellos cuentan con sus piezas, el baño en condiciones, tienen todas las comodidades".