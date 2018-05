Izaron, retiraron y volvieron a colocar la bandera de la diversidad sexual

Policías la bajaron

En el Día Internacional de la Lucha contra la No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Municipalidad de Paraná realizó el izamiento de la bandera de la diversidad sexual en el mástil emplazado en la zona de El Rosedal.La actividad fue encarada por personal de la Secretaría General y Derechos Humanos, el Consejo Representativo de la Diversidad Sexual, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y organismos y activistas de diversidad sexual de nuestra ciudad.Se recuerda esta fecha como una reivindicación de las luchas y se celebra la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Representativo de Diversidad Sexual de Paraná, Entre Ríos Ordenanza N° 9478, ya que es una fiel herramienta donde se puede ser parte de las decisiones políticas sociales, y con ello, el fomento de políticas públicas para todos y todas los y las ciudadanas LGBTTTIQ de la ciudad.Esta mañana, la bandera de la diversidad sexual comenzó a flamear en el mástil de la zona de El Rosedal en el Parque Urquiza, sin embargo horas después del izamiento, y por la denuncia de un vecino, efectivos de la policía bajaron la bandera y la retiraron, supo Elonce. Sin explicación, un par de horas después, la bandera de la diversidad sexual, volvió a estar en el mástil.. Desconocemos si se trató de una cuestión de desconocimiento o una actitud de discriminación, pero retiraron la bandera. No sabemos de quién fue el pedido, pero no nos consultaron antes de quitarla", contó el funcionario comunal.Ante tal hecho y en el Día Internacional de la Lucha contra la No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos "nos comunicamos con autoridades policiales y nos prometieron que lo iban a solucionar. Además, el subjefe de la Departamental Paraná, comisario Raúl Menescardi señaló que se trató de una actitud confusa o errónea", afirmó González ay esto va más allá de un gesto o de valoración, sino que se trata de una actitud de reconocimiento con las minorías que componen la sociedad para madurar en la tolerancia social", resaltó González.Hace más de 20 años, la homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica que requería tratamiento y, por ello, se incluía en diferentes manuales médicos y en el listado de enfermedades de la OMS (Organización Mundial de la Salud).Con el avance, la investigación científica y el desarrollo de las sociedades con valores igualitarios lograron erradicar esta idea. La percepción sobre el fenómeno de la homosexualidad comenzó a cambiar en el año 1973, en el cual la Asociación Americana de Psiquiatría decidió quitar de su "Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales" a la homosexualidad como una enfermedad mental. A partir de entonces, la asociación se pronunció en contra de todas las legislaciones y acciones que fueran discriminatorias.Este suceso sirvió como propulsor para el posicionamiento público de grupos y colectivos que venían trabajando en la lucha contra la discriminación y segregación de gays y lesbianas. Estas reivindicaciones siguieron su curso a favor de los derechos de las personas homosexuales y de la igualdad de todos los seres humanos. Finalmente, el 17 de mayo del año 1990, la OMS retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y se promulgó oficialmente el día 18 de mayo del mismo año.Esta medida generó un gran impacto en las sociedades y gobiernos, quienes cambiaron sus legislaciones y normativas a favor de un mundo más justo. Sin embargo, en la actualidad, todavía existen casi 80 países en los que se criminaliza la homosexualidad y millones de gays, lesbianas y travestis, son condenados a penas de prisión y, en algunos casos, son condenados a muerte, como actualmente, lo está viviendo hoy Chechenia (Rusia).