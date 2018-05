Dos automóviles chocaron en esquina conocida por los reiterados accidentes

Un fuerte choque de dos vehículos ocurrió este jueves en una esquina de la ciudad de Paraná y ambos vehículos, tuvieron importantes daños materiales, pudo saber Elonce.com. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Un Ford Ka y una Renault Duster chocaron esta mañana en una intersección de calles, conocida por la cantidad de accidentes que se han producido en el lugar, algunos de ellos con graves consecuencias.



El siniestro vial se registró en la intersección de calles Millán y Brasil, cuando el Ford que transitaba por calle Brasil, no respetó la prioridad de paso de la Renault que se desplazaba por Millán y colisionaron al encontrarse en la esquina, supo Elonce.

Ambos conductores realizaron una maniobra para evitar el choque pero no lograron impedir el impacto. Ninguno de ellos, sufrió heridas, pero estaban muy molestos por el incidente. Las mayores consecuencias materiales las tuvo el Ford, que terminó con el semieje desprendido del automóvil.



