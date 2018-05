Colectan los billetes de $2 para acondicionar un espacio de juegos en la escuela

Cómo surgió la propuesta solidaria

, es la propuesta de un grupo de padres de niños que asisten al primer grado de la Escuela Nº1 del Centenario de Paraná. La iniciativa pretende colectar los viejos billetes de dos pesos que salieron de circulación para, una vez cambiados en el Banco, ese dinero pueda ser utilizado para comprar pintura y elementos para acondicionar el patio y el salón del sector de los más chiquitos.Hasta el 24 de mayo, una urna estará disponible en la sede del edificio escolar sobre calle Alameda de la Federación, o en distintos comercios de la ciudad que a continuación se detallarán."La propuesta es para juntar los billetes de dos pesos con el fin de comprar pinturas y pinceles, además de juegos para que los chicos se diviertan en los recreos, que son los momentos en los que se aburren y para que tengas cosas con las que entretenerse", explicó a, Delfina Frutos, mamá de uno de los niños que asiste al primer grado de la Centenario."También se reciben billetes de otras denominaciones y el que no tenga dinero y quiera aportar un tarro de pintura, a nosotros también nos suma y nos viene bien", animó la mujer.Según comentaron los impulsores de la iniciativa, la misma surgió "por lo que sucedía en los recreos, porque los chicos comparten el patio con los más grandes".El objetivo de los papás es obtener juegos didácticos para que los niños puedan entretenerse en los recreos, "y no peleen"."Para los chicos es importante porque el recreo es un momento de recreación, pero necesitan estar entretenidos con diferentes propuestas, porque si no terminan peleando, como todo chico", explicó la docente de Educación Plástica."Vamos a buscar elementos reciclados como tubos y ollas, para lograr la estimulación sonora a través de la recreación; buscarles el sentido sonoro y enseñarles a conducir ese estímulo para que puedan entretenerse en el momento de recreación, como el recreo", detalló la profe de Música.-Tómbola de calle Catamarca 355-Librería Libertad de calle Antonio Crespo 175-Verdulería ubicada en Avenida de Las Américas casi Jorge Newbery-Carel Audios de calle Gualeguaychú 868-Veterinaria Alma Animal de calle Patagonia 144-Gimnasio Oxigeno de calle La Paz entre Salta y La Rioja.