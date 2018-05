El Padre Pepe en Paraná bregó por la integración de los jóvenes adictos

El presbítero José María "Pepe" Di Paola, referente de los sacerdotes de la Pastoral en las Villas de Emergencia, se encuentra en Paraná con el objetivo de difundir su propuesta de pensar "como Iglesia, la complejidad de la exclusión: un camino para crecer como comunidad", de cara a problemáticas como la violencia, consumo, discriminación y la marginalidad."Mantuve un encuentro con sacerdotes y seminaristas para trasmitirles la experiencia que tenemos en el tratamiento de las adicciones, en lo que llamamos el Hogar de Cristo, centros barriales de recuperación y abordaje territorial de la Iglesia. Fue un dialogo muy fluido, donde varios sacerdotes que asisten a problemáticas parecidas, hicieron sus preguntas, porque están tratando de buscar caminos propios a fines de dar respuestas a esta situación", comentó el Padre Pepe aEn la oportunidad, el conocido "cura villero" explicó que su propuesta para el tratamiento de las adicciones, implica "un trabajo territorial de la Iglesia, que hace, y que se los trate como a un feligrés y que no haya que derivarlos a otro lugar"."En un barrio, siempre hay u, que cuando funcionan bien y se adaptan a los tiempos que nos tocan vivir,", recomendó."Estas instituciones tienen que estar en una buena relación, la escuela tiene que mirar más allá del aula y el club que vea más allá de la disputa con otro club", agregó., remarcó."Es un trabajo que. No hay que bajar los brazos y saber que hay gente que está haciendo exactamente lo contrario quizás en el mismo barrio", advirtió.De acuerdo a lo que recomendó Di Paola, "tenemos que pensar cada vez mejor".Es que según argumentó, que "el chico no tenga posibilidad de desarrollar las capacidades que tiene", implica reconocer que "el mundo adulto ha fallado en el país".Finalmente, el Padre Pepe bregó para "reorganizarnos al interior de las comunidades barriales".Para esta tarde a las 16.30hs estaba prevista otra disertación en la Sede del Consejo Arquidiocesano de Acción Católica Argentina (Buenos Aires 377) de la capital entrerriana.