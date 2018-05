El sábado, fiesta con música para recordar: éxitos de todas las épocas

"Todos los años realizo cuatro o cinco fiestas. Se caracterizan por ser para personas de 50 años para arriba y para abajo. Todos los que van a la fiesta pueden estar sentados, cómodos, tiene buena calefacción, sanitarios en muy buen estado. El lugar tiene muy buen estacionamiento. Es un lugar agradable", describió Corujo.



Asimismo mencionó que estarán este sábado "dos disc jockey y un servicio gastronómico de calidad".



"La idea es pasarlo bien, con buena onda, para divertirse. No se suspende por lluvia", dijo Corujo.



Aseveró que hay muchos que "aprovechan para festejar sus cumpleaños. Les hacemos una atención especial con la entrada, pueden llevar la torta y aprovechan el salón, la torta".



Y la gran pregunta? ¿habrá lentos?: "Nunca dejé de pasar lentos; si no los hay, no es fiesta mía", aseguró el disc jockey.



"Es una fiesta para todas las épocas, desde el 70 en adelante. La música que nos pidan, la tenemos", afirmó Corujo.



Comienza a las 22:30 o 23.



Se venden anticipadas. Por consultas comunicarse al teléfono 4311973. Elonce.com.