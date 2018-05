"La gente se ha volcado mucho a andar en bicicleta"

"Se puede andar en bicicleta"

La bicicleta es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, válido para trasladarse tanto por ciudad como por zonas rurales. Fueron muy populares en la década de 1890 y, más tarde, en las de 1950 y 1970. Actualmente está experimentando un nuevo auge y su uso crece considerablemente en todo el mundo debido al alto precio del combustible, pues la bicicleta resulta muy ecológica y económica.En coincidencia con esta afirmación, Gastón Salas, señaló al programadeque "en los últimos años la gente se ha volcado mucho a andar en bici, cada vez más se está usando como medio de transporte y una actividad física. La gente la busca para salir en grupos, recorrer caminos que con otros vehículos no puede ir, se han dado mucha unión de grupos que se están volcando a la bici de esta manera".En tal sentido, entendió que hay más conciencia en la gente por hacer deporte "y la bici está dentro de esas opciones que te ofrece el mercado"."Nuestra ciudad es muy compleja para andar en bici, hay muchas subidas y para ello se requiere una condición física medianamente buena y hay que tener una bicicleta que se adapte al tipo de terreno que tenemos", señaló Salas. Y agregó que "el tránsito también complica la circulación en bicicleta. Nuestras calles no están preparadas ciento por ciento para el uso de la bici pero al que le gusta se las arregla".En cuanto a los costos, mencionó que una bicicleta de calidad media para hacer cualquier tipo de actividad, rodado 29 con cuadros de aluminio y amortiguación "está desde los 8.000 pesos en adelante. Hoy por hoy la industria de la bici ha cambiado y como en otros artículos la tecnología ha entrado mucho". Además recordó la importancia de contar con iluminación, indumentaria vistosa con tecnología réflex y un casco adecuado.En cuanto a si son mujeres o varones quienes se vuelcan más al uso de la bicicleta, Salas señaló que "todo el mundo se está volcando a hacer una actividad en bici, pero notamos que principalmente son mujeres mayores de 30 años"."La bici es una buena forma de juntarse con amigos, conocer lugares, hoy en Paraná hay lugares para recorrer y muchos grupos para poder salir. Es una muy buena actividad deportiva, y también genera la amistad", dijo finalmente Salas.Laura Carboni forma parte de Médanos Bike, hace más de 30 años que anda en bicicleta y fomenta su uso."La disfruto, pero no porque no haya bicisenda no te podés subir o vamos a estar quejándonos porque es toda una excusa", afirmó."Es verdad que la ciudad creció y hay muchos autos, pero si te subís a una bicicleta y vas por tu espacio, por tu derecha, el automóvil te tiene que ver. Somos nosotros mismos, los que vamos en la bicicleta, los vamos enseñando y diciendo acá estoy yo, este es mi espacio. Se puede andar en bicicleta, hay que tener recaudos, no miedo, sino respeto por la vida, es una persona que va en una bicicleta y hay que animarse".En lo personal dijo que nunca ha tenido problemas circulando en bicicleta por la ciudad pero ha notado "muchas falencias" y principalmente falta de respeto hacia los ciclistas.Consultada sobre la geografía de la ciudad, a la cual muchos citan y ponen de pretexto a la hora de andar en bicicleta, Carboni afirmó: "Hacemos ciclismo de aventura y lo bueno que tiene Paraná son esas subidas y bajadas, para pedalear como aventura es especial. No podemos dejar de andar en bicicleta porque no hay bicisendas o hay calle rotas o muchos autos, no hay que tener miedo, hay que animarse".