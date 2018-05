"Explosivo" escenario económico obliga al cierre de locales comerciales

Paraná Cierra una de las jugueterías más importantes del centro de Paraná

Las bajas ventas son una de las principales causas que desencadenaron el cierre de varios locales comerciales en el microcentro paranaense. A eso se suman, las subas en las tarifas de los servicios, la presión impositiva, el incremento en los costos de los insumos y la inestabilidad cambiaria., Alfredo Caíno, secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios."Desde APYME demandamos otra estrategia por parte del gobierno nacional porque el deterioro del mercado interno afecta a las PYMES que son las que generan producción", indicó.Es que de acuerdo a lo que expuso Caíno, "sí a las pequeñas y medianas empresas le incorporas altos costos de insumos por los servicios, se le aumentan los insumos producto del aumento del dólar por esta burbuja que inevitablemente iba a explorar, se reduce el mercado interno porque los asalariados tienen menor capacidad de consumo, y hay que revisar las listas de precios en forma permanente porque no sabemos cuánto salen los productor que tenemos en la estantería.. es un estado explosivo del que una pyme no puede sobreponerse"."Es una situación crítica que se reproduce en los comercios que están cerrando", remarcó el secretario de APYME.Así lo ejemplificó, Gabriel Medina, dueño de Invictus, el local de indumentaria masculina ubicado sobre Peatonal San Martín y Bavio."Tuve que cerrar un local por las pocas ventas y achicar un poco para tener menos gastos", le contó el comerciante aEs que para achicar costos, el comerciante optó por cerrar las puertas de la tienda que llevaba el nombre de "Impacto-ropa urbana", y reubicar a los empleados."Antes se trabajaba todos los días, y ahora, solo los fines de semana. Y lo poco que se venden, no da ni para los gastos", acotó al respecto.En la oportunidad, comentó que debe optar por diversas estrategias de ventas, como, ofertas diarias, combos, descuentos con tarjetas. "Se gana un poco menos pero se trata de seguir vendiendo y remarla para subsistir", indicó Medina.Desde APYME, Caíno bregó para que sea declarada "una situación de emergencia y se convoque a todos los sectores para rediscutir qué plan hay para los argentinos".