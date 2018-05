Desbordó de clientes la juguetería que anunció su liquidación total por cierre

Paraná Cierra una de las jugueterías más importantes del centro de Paraná

La librería y juguetería "Big Factory" cerrará sus puertas tras casi 30 años en Paraná. El comercio ubicado sobre Peatonal San Martín permanece bajo "liquidación total y al costo" por lo que gran cantidad de clientes se acercó esta mañana para aprovechar los descuentos de hasta el 35%, registróDe acuerdo a lo que remarcó, la liquidación se mantendrá "hasta que se lleven el último juguete y no quede nada".En la oportunidad, la comerciante indicó que fueron varias las causas que la llevaron a tomar la decisión de bajar las persianas."Muchas tienen que ver con los cambios de hábitos porque los niños ya no consumen demasiados juguetes, y la tecnología nos ha desplazado un poco", indicó al tiempo que también apuntó a las compras a través de internet y las promociones online.Enumeró además, "la presión impositiva, el tema salarial por aportes y obligaciones en cuanto al personal y la baja en las ventas que se agudizó en los últimos meses"."Se torna una situación engorrosa y difícil de sobrellevar", lamentó ante, al tiempo que subrayó que la baja en las ventas "es una declinación que viene hace dos o tres años"."Mi decisión de cierre se precipitó en los últimos meses porque no se puede sostener un negocio con bajas ventas", justificó, y destacó también, la actitud del locatario con quien siempre pudo acordar el monto del alquiler en base a distintas situaciones. "Es una esquina importante y es la Peatonal, una zona que siempre se caracterizó por alquileres altos", acotó al respecto.Finalmente, confirmó que "los empleados ya fueron ubicados"."Son 30 años acá, pero la vida te pone en una encrucijada y hay que tomar una decisión. Los trabajadores eran mi mayor preocupación porque tienen varios años conmigo", subrayó Rouco.