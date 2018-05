Falla en un desagüe generó inconvenientes a vecinos de Avenida Ramírez

Vecinos lindantes a Obras Sanitarias manifestaron preocupación porque había una pérdida de agua.



Al respecto, Daniel Movio, representante de la entidad, indicó a Elonce TV que "tuvimos un inconveniente en el decantador de un desagüe que se escurre por otro gran desagüe que tenemos internamente. Pasa por una cañería que tiene unas compuertas que se van entrelazando entre sí. Una de ellas falló e hizo que el escurrimiento de las aguas que se desechan de ese decantador saliera hacia Avenida Ramírez, por la calle y no por el correspondiente desagüe".



No obstante, remarcó que "dejamos todo en condiciones para que esto no vuelva a suceder y no se entre agua en ninguna vivienda. Desviamos los efluentes por otro conducto y ya no hay riesgo de que vuelva a suceder". Elonce.com