Denunciaron inconvenientes por desbordes cloacales frente a un centro de salud

Trabajadores del Centro de Salud "Dr. Carlos Reynoso" del barrio Lomas del Mirador de Paraná, denunciaron antelos inconvenientes que se registran por desbordes cloacales sobre calle Quinquela Martin entre Glia y Tarva."Hace más de un mes que reclamamos para que vengan a destapar las cloacas pero no conseguimos una solución. Las ambulancias no pueden bajar a los chicos y acá vienen niños a control, embarazadas y adultos mayores y no tienen cómo acceder", explicó Sandra VElazquez, administrativa."Esto es un foco infeccioso y el olor es nauseabundo", remarcó.Por su parte, la enfermera Betiana Godoy comentó que "vinieron hace dos semanas pero las cloacas siguen desbordando."Es una vergüenza que no puedan ingresar pacientes en silla de ruedas", sentenció.La que fuera en sus inicios la sala de primeros auxilios López Jordán en Paraná, brinda asistencia a vecinos de los barrios Lomas del Mirador 1 y 2, Paraná XX, Barrio Policial, Jauretche e Hijos de María.