Niños padecen consecuencias de las últimas lluvias: Piden ropa y frazadas

El merendero copa de leche y ropero solidario "Unidos por nuestros niños", ubicado en Galán 2648 necesita de la solidaridad de la gente.La responsable del lugar, Griselda Álvarez, explicó aque "por la lluvia la gente está pidiendo frazadas, colchones, ropa de abrigo y no tenemos nada, porque no han entrado donaciones. Pedimos una mano en ese sentido, y también con pañales. Queremos ayudar. Cuando hay se da, pero sino es imposible", recalcó.En ese marco, expresó que "la gente todavía vive las consecuencias de las intensas lluvias" y señaló que "siempre pedimos ropa para los chicos, que son los más golpeados por estas inclemencias climáticas porque hay casas muy humildes y no tienen cómo abrigarlos"."Seguimos trabajando para la gente. No queremos que se olviden que acá hay un merendero", expresó Griselda, al tiempo que resaltó que hay gente que les dona "la leche y las galletitas, además de las facturas de la Panadería Montiel".Quienes estén en condiciones de ayudar pueden comunicarse al 4374653 o al Facebook Copa de leche y ropero solidario "unidos x nuestros niños".