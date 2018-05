"Los sospechosos son vecinos de la zona", lamentó directora de la escuela robada

Robaron y ocasionaron destrozos en la Escuela Esparza de barrio Mosconi de Paraná. Los malvivientes se alzaron con bolsas con carne vacuna, la bacha de acero inoxidable de una batidora y destrozaron una puerta de blindex y otra de aluminio., lamentó los perjuicios que ocasionaron los ladrones. "Estoy muy mal. No lo puedo digerir, ni justificar, ni comprender, porque la escuela abre las puertas para todo lo que la comunidad necesite, incluidas las 15 personas con probation que tengo; se recibe a todos los padres y madres para que firmen los certificados para los talleres y programas de los que son beneficiarios. La escuela da respuestas a todos"."No puedo aceptar esto porque la escuela, constantemente, insiste en elevar la calidad de vida de la comunidad y esta comunidad debe defender la escuela, los padres deberían estar conmigo acá en este momento", lamentó la directiva."Yo sé que hay hambre, cada día hay más ollas y casi no nos queda para la vianda. Entonces se les regala un paquete de fideos, un tomate, una leche. A todo el que viene a pedirnos una leche, se la lleva", argumentó.Y agregó: "Los sospechosos son vecinos de la zona, y me duele el destrozo que hicieron porque no había necesidad de romper las puertas"."Me siento desgastada, porque no puedo entender que no cuiden su escuela. A todo lo que la comunidad necesite, la escuela responde. Es la escuela del barrio que trata de dar respuestas al barrio", insistió Leguizamón.Los malvivientes ingresaron, previo destrozar una puerta de blindex cuyo arreglo demandará más de 20 mil pesos, y reventar una puerta de aluminio con pasadores; se alzaron con bolsas de carne congelada."Habían dejado la escalera contra el tapial, con una batidora y se llevaron la bacha de acero inoxidable", comentó la directora al respecto.En la oportunidad, Leguizamón comentó que el edificio escolar cuenta con cámaras de seguridad pero las mismas estaban desinstaladas por un problema de filtraciones en los techos.Según adelantó, en las próximas horas adquirirán un sistema de sensores de alarma y demandaron una guardia policial nocturna.Los interesados en aportar datos sobre el robo pueden comunicarse con la comisaría quinta o con la escuela a los teléfonos 4375157 / 4279989.