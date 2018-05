Los Palmeras y la Filarmónica: "Un espectáculo de dos horas de música y alegría"

Sobre el espectáculo

Una trayectoria de 45 años

Los Palmeras y la Orquesta Filarmónica de Santa Fe se presentarán el domingo 20 de mayo a partir de las 17.30 frente a Casa de Gobierno, en el marco de una acción articulada entre los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe, y la recuperación y puesta en valor de la Plaza Mansilla de Paraná.El espectáculo que será libre y gratuito fue presentado por el asesor Cultural del gobierno provincial, Roberto Romani. Estuvo la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila; los integrantes del grupo Los Palmeras, Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas; y el director de la Filarmónica de Santa Fe, Rubén Carughi.En esa oportunidad "Cacho" Deicas expresó: "Eeste espectáculo es digno de ofrecer a la gente, lo estamos llevando a nivel nacional, y quienes concurran seguramente se irán muy contentos de haber disfrutado estos éxitos y con la Filarmónica que les ha dado ese toque perfecto. La invitación es para toda la familia para que pueda apreciar un espectáculo único en la zona".Por su parte Marcos Camino señaló que están contentos porque este espectáculo tuvo aceptación. "No esperábamos que esto tenga tanto éxito" dijo y relató que, con la Filarmónica grabaron en vivo 20 temas más una obertura, un espectáculo que lleva entre una hora y media y dos horas de música y alegría. "Para este trabajo nos hemos reflejado en un trabajo que se realizó con la sinfónica de México y el grupo Los Ángeles Azules. Vimos eso, se le ocurrió a la presidente de la compañía a la que pertenecemos como un proyecto y de ahí comenzamos a trabajar. Esto llevó siete meses hasta llegar a ver el trabajo culminado, pero ha dado un resultado más que hermoso", precisó.El maestro Carughi explicó que a la Filarmónica la integran 54 músicos más 12 coreutas, "la puesta en escena que hay con este espectáculo es totalmente original, ya que involucra una verdadera fusión entre una música y la otra y también en el espacio la orquesta y el grupo están en un mismo lugar con el grupo jerarquizado, es una verdadera fusión entre las dos músicas, lo cual fue el verdadero desafío que se planteó al principio".Tras ello, mencionó que "hace más de 25 años soy el primer trombón solista de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, por lo cual, para mí va a ser un orgullo y una emoción enorme tocar en esta provincia y en esta ciudad con esta música"."Es como tocar en casa, adoro esta provincia y esta ciudad en particular así que va a ser una emoción tan grande como la de haber tocado el estreno en Santa Fe", completó."Es un motivo de gran alegría tener a estos artistas tan queridos, tan consagrados, tan nuestros" y explicó que la iniciativa forma parte de "un intercambio de nuestro gobierno con el de Santa Fe, a esa cordialidad y encuentro que va mucho más allá de ser dos provincias limítrofes unidas por la historia, la cultura, los sueños", indicó a su turno Roberto Romai."Para el gobierno de Entre Ríos significa también hacer un poco más visible un espacio público que hemos recuperado para siempre, como es nuestra Plaza Mansilla, así fue gestada cuando se comenzaron a levantar las paredes de esta Casa de Gobierno, como un lugar de encuentro con lo trascendente de la entrerrianía", remarcó Romani, para recordar que desde 1966 la plaza era una playa de estacionamiento, "y que fue una de las primeras decisiones de nuestro gobernador y de su esposa que esto fuera un lugar recuperado para el pueblo"."Es uno de los objetivos del gobernador de apostar a la cultura, porque la cultura no es solamente una inversión y en el marco de la Región Centro los gobernadores están en continuo contacto e intercambio, no solamente en cultura, sino también en turismo", precisó Mariel Ávila, quien agregó que "esta es una de las gestiones que se realizaron los dos gobernadores, de hecho el gobernador de Santa Fe estará presente el 20 en vísperas de la fecha Patria para compartir este espectáculo popular y familias que también nos debemos los entrerrianos".Con una trayectoria de 45 años, y más de 40 discos editados, Los Palmeras, la banda de música santafesina más popular de dicha provincia, anhelaban festejar su aniversario de una manera particular. Decidieron entonces, conjugar la expresión de este ritmo que llevan por bandera acompañados por instrumentos que son propios de la música clásica, convocando a la Orquesta Filarmónica de Santa Fe.Cabe recordar que Los Palmeras tuvieron su primera presentación con la Filarmónica en octubre del 2017, con una masiva convocatoria y de cuyo evento nace su último trabajo discográfico, "20 grandes éxitos con la Filarmónica de Santa Fe".Luego, el éxito se repitió en Rosario, Santa Fe Capital, Reconquista, Villa Carlos Paz, en el aniversario 206º de la creación nuestra insignia patria, nuevamente en la ciudad de Rosario, finalizando esta primera parte de la gira de los 45 años de trayectoria el domingo 11 de marzo en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.El show, que se realizará el 20 de mayo a partir de las 17.30 en la plaza Mansilla de Paraná, consta de una selección de 20 temas de la carrera de la banda santafesina, con arreglos del maestro Rubén para ser interpretados por 40 músicos quienes sumados a 12 coreutas completan el acompañamiento del espectáculo.