Hasta cinco mujeres por día denuncian ser víctimas de violencia en Paraná

Cómo se asiste a una víctima de violencia

Una mujer de 34 años, junto a sus tres hijos, logró escapar de un verdadero calvario que padeció durante varios años como consecuencia de los celos enfermizos de su pareja.De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, el hombre había aislado a la mujer de su entorno familiar y social; las pocas veces que salían en familia, la obligaba a caminar al lado suyo y mirar al piso porque pensaba que `provocaba´ a otros hombres; y cuando sus celos llegaban a su tope máximo, la dopaba y encadenaba a la cama.según lo confirmó a, la responsable del organismo, Graciela Mantaras. "Hay mañanas en las que se presentan hasta seis o siete mujeres", acotó al respecto.La repartición municipal se encuentra ubicada en avenida Almafuerte 14 cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 13; y el teléfono al que comunicarse es (0343) 4340228."En Paraná, hay muchos lugares a los que las mujeres pueden acudir para asesorarse y expresar sus situaciones para ser, en primer lugar, escuchadas y contenidas, y en segundo lugar, para ser asesoradas debidamente de cuáles son las opciones y vías para iniciar las denuncias judiciales correspondientes", explicó Mantaras.Esos lugares en los que las víctimas pueden pedir ayuda son la Subsecretaria provincial de la Mujer, la dirección de Asistencia a la víctima del delito, el Consejo de Prevención de la Violencia y la Unidad fiscal de Violencia de Género que funciona las 24hs en el edificio de Tribunales.De acuerdo a lo que remarcó Mantaras,, ni que tampoco es un hecho intramuros, es decir, una cuestión de la familia en la cual no debemos intervenir".Fue por eso que destacó el compromiso de las personas que pararon la marcha de su vehículo para ayudar a esta mujer que escapaba junto a sus hijos., advirtió."Recibir una mujer y atenderla, no es un mero acto administrativo, es una entrevista en la que se toma el tiempo para escucharla y comprenderla", aclaró la responsable de la Subsecretaria municipal de la Mujer.De acuerdo a lo que explicó, es entrevistada por una dupla técnica interdisciplinaria compuesta por abogadas, psicólogas o trabajadoras sociales, y la charla puede llevar hasta más de una hora y media."La mujer puede venir sin la decisión tomada para denunciar, pero puede querer saber en qué posición están, porque preguntan `qué pasaría si denuncio´, `es verdad que me quitarían a mis hijos´, `perdería la cuota alimentaria´. Son temores, fantasías y mitos que hay que desterrar a través del asesoramiento", detalló Mantaras.Y continuó: "En otros casos, vienen a exponer una situación explicita de violencia, donde además de asesorarla, se elabora un informe y se le expresa que puede ir a la Justicia para asentar una denuncia".De acuerdo a lo que explicó, la subsecretaria elabora un informe técnico que se eleva a la Justicia, en el que se sugieren medidas, como el impedimento de contactos, restricciones y la aplicación en el celular del botón anti-pánico.