Denuncia que la casa que alquiló "se llueve y las paredes se electrifican"

Hace un año, una mujer alquiló un dúplex de dos dormitorios ubicado en calle Gobernador Enrique Mihura, de Paraná. Desde ese entonces denuncia que sufre diversidad de inconvenientes y los inquilinos no le dan respuestas."No tengo solución de nada. Con esta última lluvia se me aglobó el techo del dormitorio y corro el riesgo de que se me caiga encima. Además llueve justo sobre una térmica donde hay unos cables sueltos, sin cintas ni nada, con una instalación precaria. Las paredes se electrifican", relató en diálogo conAsimismo, asegura que el alquiler aumentó de 5075 a 6800 pesos en un mes. "Hice una exposición porque hay una zanja de gas natural que hace un año está inundada. También hay gas filtrándose por el cemento, en donde tengo ingreso a la casa".En su momento firmó un comodato que, según profesionales del Colegio de Abogados, es "inválido". En ese sentido, explicó que "no tiene ni sello de Catastro ni sello municipal. Como yo no tenía recibo de sueldo, el solicitando del departamento es una persona que en este momento está atravesando un estado delicado de salud. Si me voy a la inquilina, A. Braidot, le tengo que pedir los pagaré, tiene que romperlos en mi presencia y no lo quiere hacer".Y agregó: "Me pide 7800 pesos para retirarme y siempre bajo amenazas, que si no me van a desalojar, pero la que corre riesgo es mi nena de 8 años. Yo me quiero ir de acá, por eso solicito un alquiler de un departamento de dos dormitorios y que no se llueva, pago hasta 5000 pesos. Estoy en situación de riesgo".Finalmente, dijo que "ya se han ido muchos vecinos porque se inunda, hay ratas, el encargado no da respuestas. La dueña me llamó y tengo los whatsapp que me mandó, en donde me dice que el alquiler aumenta cada seis meses y si no tengo para pagar que me vaya".