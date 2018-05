Inexplicable: Interno salió a comprar cigarrillos y no regresó por cuatro horas

José Luis Mondragón, director del Servicio Penitenciario de la provincia, dio detalles del hecho ocurrido en la capital provincial, cuando un interno de la Unidad Penal Nº1, con permiso de salidas transitorias, reunió el dinero de sus compañeros para ir a un kiosco a 50 metros de la cárcel, y no regresó por cuatro horas. "Es una situación para nada graciosa, porque el interno salió y se enteró de que falleció un familiar y se fue sin avisar, lamentablemente, por no haber cumplido con un trámite muy simple de hacer, ahora, perderá todos los beneficios", manifestó.Mondragón explicó que el interno (Cristian López), "es una persona que esta pronta a recibir su libertad, por lo que tiene salidas laborales y familiares; en muchos casos, es uno de los encargados de salir a hacer compras para otros presos que no tienen ese beneficio", resaltó.En este caso, este hombre salió a comprar cigarrillos a un kiosco que está a 50 metros de la dependencia y se fue supuestamente, a un velorio de un familiar y no avisó. "La verdad es que no deja de sorprendernos estas actitudes, había fallecido un familiar y él se dirigió a la casa de velatorio sin avisar y volvió cuatro horas después", explicó el director del Servicio Penitenciario.Además, el funcionario provincial explicó que "con esta actitud, el interno pierde todos los beneficios. Es una conducta que nos ha sorprendido, porque era un trámite muy simple el que tenía que hacer", subrayó en diálogo conMondragón sostuvo que "teniendo todos los beneficios, buscan romper las normas y ponerse en contra del sistema, sabiendo que salen terriblemente perjudicados por cuatro horas no permitidas", expresó.