Tenían turno al médico en Paraná pero despistaron en el Acceso Norte

Un Volkswagen Gol despistó esta mañana y quedó atascado en el barro, a la vera de calle Blas Parera, a metros del acceso al santuario al Gauchito Gil, en la ciudad de Paraná.

El despiste ocurrió cuando se precipitaba una intensa lluvia sobre la capital entrerriana, y según relató la conductora, la falta de iluminación en la zona, complicaron su visión.

Daniela Benitez, oriunda de Bovril, es una de las cuatro personas que venía en el auto y contó que "en la zona, no había iluminación y con la lluvia y el mal tiempo, no vimos nada", relató a Lt14.



"Gracias a Dios, pudimos frenar y el auto se empantanó, pero por suerte no nos dimos vuelta", expresó Benitez.

El accidente ocurrió este jueves de mañana en el Acceso Norte de la ciudad, y la fuerza policial trabajó para quitar el auto de la banquina.

"Nos ayudó la policía y dentro de todo la sacamos barata. Pero veníamos al médico y por el accidente, perdimos todos los turnos", afirmó.

"Está muy oscuro en esta zona pero por suerte no pasó a mayores. La policía nos ayudó", dijo