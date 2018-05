Aguardan la apertura de jardín maternal municipal inaugurado hace dos meses

Política Frigerio y Varisco inauguraron un jardín maternal en un barrio de Paraná

Se aguarda la apertura del jardín maternal municipal "Oro de Sol" ubicado en barrio El Sol de Paraná, el cual fue inaugurado el 21 de marzo por el intendente Sergio Varisco junto al ministro de Interior, Rogelio Frigerio., la directora municipal de Jardines Maternales, Mariela Lugo."La semana pasada presenté un listado de cinco docentes más, para antes de incorporarlas, saber si ellas están de acuerdo en tomar el cargo de docentes en la municipalidad", adelantó Lugo, al tiempo que subrayó que las postulantes "tienen que estar capacitadas y ser docentes"."Esperamos sus respuestas porque hasta ahora no han llamado esas cinco personas", acotó al respecto ante el programaMientras aguardan que esas cinco postulantes a ocupar el cargo respondan a la solicitud, Lugo sostuvo que "es muy difícil conseguir docentes que quieran trabajar para el municipio"."Si bien se les paga por las seis horas, por la incompatibilidad de horario no pueden tomar otro trabajo porque trabajan de 6 a 13 y en Provincia es de 8 a 12, horario que si les permite tomar otro cargo", explicó y según apuntó: "Las docentes prefieren trabajar para Provincia".En tanto, alrededor de 60 chicos estaban inscriptos para comenzar el Nivel Inicial en "Sol de oro", algunos de los cuales ya se fueron a otros jardines por el no inicio de las clases.