Edificios altos: "No se comprobó que afecten la red de agua y cloacas"

Paraná La Justicia avaló construcción de edificios de altura y sus permisos en Paraná

La Municipalidad de Paraná deberá convocar a los organismos públicos y organizaciones no gubernamentales que dispone la Ordenanza de preservación del arbolado público y en 180 días elaborar el Plan Anual de Forestación que prevé esa norma.Así lo ordenó el vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Marcelo Baridón al resolver la demanda de amparo judicial y ejecución interpuesta por dos vecinos de la ciudad. También resolvió no hacer lugar a la acción de amparo que pidió el cese del otorgamiento de factibilidades y autorizaciones municipales para la construcción de edificios de altura y la suspensión de todas las obras de altura en proceso de ejecución en la ciudad de Paraná, por considerar que previamente se debería garantizar el derecho a ser oídos a los terceros, posiblemente afectados por una decisión de ese tipo (dueños de terrenos, fideicomisos, constructoras, compradores de unidades habitacionales)., el fiscal municipal Francisco Avero, indicó que "mientras se cumpla con la normativa, los edificios se van a poder seguir construyendo. Lo que se resolvió este miércoles fue un amparo ambiental que había sido presentado por unos vecinos de la zona del parque, entendiendo que lo que se estaba afectando era el medioambiente de la ciudad con los edificios en altura".Asimismo, dijo que "para que se haga lugar a un amparo de esta naturaleza, lo que hay que demostrar de alguna manera es que se afectan los intereses de un colectivo o de toda la comunidad en la cual reside. Lo que estaban haciendo estos vecinos era tratar de que no se construya en una zona determinada de la ciudad"."El 2 de mayo estuvimos en una audiencia en Tribunales y fue una audiencia muy amigable. Las dos partes plantearon sus posiciones pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que tuvimos que esperar el fallo del Dr. Baridón", agregó y señaló que "hay dos vecinos amparistas y tienen instancia de apelación".Se refirió al sistema de cloacas y agua y manifestó que "a medida que fue expandiéndose la ciudad han ido ampliándose las redes. No ha quedado comprobado que la construcción de edificios haya sido la causante de la baja de presión, por ejemplo".