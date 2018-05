Vecinos de Barrio Capibá piden desagües

"Viene todo el agua del barrio nuevo, no tiene salida y nos inundamos; no hay desagües. Hasta un metro de agua he tenido adentro", contó a, Silvia Arellano, una vecina de barrio Capibá.Ricardo Pérez, otro vecino de la zona aseguró que "desde hace cuatro años, desde que se comenzó con el barrio nuevo, nos preguntamos adónde iba a parar el agua pluvial. Las calles de ese barrio no tienen `ninguna gota de agua`".