Ribas: "Estoy muy conforme y a gusto en el equipo"

Patronato recibe a Banfield el sábado desde las 13.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la Superliga.



En diálogo con Elonce TV, Sebastián Ribas, uno de los goleadores del torneo, indicó a Elonce TV que "el partido será difícil, queremos cerrar bien en casa porque es importante conseguir puntos para lo que viene. La mentalidad es siempre la misma, salir, hacer lo nuestro respetando al rival pero cerrar de buena manera el campeonato".



Consideró que "ganar siempre es bueno, permite trabajar de otra manera durante la semana, se hace más llevadera. No obstante hemos tenido buenas semanas después de derrotas, pero tenemos la mentalidad para poder trabajar el partido y terminar bien el campeonato el sábado".



Indicó que "el grupo es maravilloso y tiene bien merecido el campeonato que estamos haciendo. Si bien no soy el goleador del campeonato, 13 goles no son poco y estoy muy contento con mi primer año en el fútbol argentino, con mis compañeros porque gracias a ellos uno puede estar ahí. Seguiré trabajando y ayudando al equipo. Vamos a ver si el sábado le damos una alegría a la gente".



Sobre su futuro en Patronato, dijo que "no sé si me voy a quedar, no depende de mí. Sé que están en conversaciones pero hay temas que están arreglados desde un principio y los tienen que solucionar para que se de eso. Estoy muy conforme y a gusto. En este tiempo se sentarán a discutir, a arreglar lo que tengan que arreglar". Elonce.com