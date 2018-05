Juicio a Ilarraz: "Lo que sé, lo sé por los medios", dijo el sacerdote Anaya

Paraná Más sacerdotes declararon en el juicio al cura Ilarraz

En el marco de una nueva audiencia en el juicio al sacerdote Justo Ilarraz, acusado de abusos en el Seminario de Paraná, concurrió a Tribunales el cura Luis Anaya. Dado que esta es el último día de testimoniales y por cuestiones de tiempo, el mismo nos prestó declaración frente al Tribunal. "Ya lo hice en Instrucción", manifestó a. "Lo conocía a Ilarraz como colegas de sacerdocio. Él fue sacerdote antes que yo. Yo no sabía nada, me enteré por los medios", expresó acerca de las acusaciones.Interrogado sobre una carta enviada a monseñor Maulión en 2010, manifestó que no la firmó porque "no estuve en la reunión de Decanato en la que se firmó. Yo habitualmente no iba, porque tenía funciones en la UCA. No la firmé porque nunca me la presentaron."Anaya afirmó que las víctimas "nunca han hablado conmigo del tema", por lo cual se excusó de decir si le creía a las mismas o a Ilarraz."Espero que sea una sentencia que haga justicia y se establezca la verdad, según el entender de los jueces, que serán los que tengan los elementos para brindar una resolución fundada", dijo el religioso.Asimismo, aseveró que "nunca" tuvo "un trato inmediato con Ilarraz y prefirió no dar mayores opiniones, puesto que expresó: "Quien soy yo para estar evaluando a las personas".